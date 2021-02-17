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Медики назвали лучшие травы для защиты дыхательных путей от инфекций

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  • 17.02.2021, 11:12
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Медики назвали лучшие травы для защиты дыхательных путей от инфекций

Они обладают противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

Специалист отдела питания и диетологии Мемориальной больницы Шишли Румейса Календжи сообщила о том, что в качестве профилактики недугов верхних дыхательных путей одним из самых популярных вариантов является перечная мята. Она обладает жаропонижающими свойствами и не дает распространяться некоторым бактериям. Мяту рекомендуют заваривать, а потом вдыхать — это помогает дыхательным путям оставаться чистыми. Также — это способствует избавлению от заложенности носа, пишет lenta.ua.

В качестве одной из самых действенных трав от заражения выступает шалфей. Доподлинно известно, что компоненты, которые имеются в его составе, невероятно полезны при самых разных инфекциях полости рта и горла — например, при том же фарингите. Для этого шалфей добавляют в кипяченую, но не негорячую воду и варят на протяжении 10 минут. Тем не менее, усердствовать не стоит — передозировка лекарственного шалфея может спровоцировать повреждение печени или же эпилептические приступы. Будущие мамы и кормящие женщины должны также использовать шалфей с осторожностью.

На третьем месте полезного «растительного» рейтинга стоит липа. Именно она выступает в качестве мощного обезболивающего и противовоспалительного действия. Отвар липы может смягчить горло и полностью предотвратить раздражение слизистой. Также во многих исследованиях установили, что некоторые ее компоненты могут оказать успокаивающее действие после того, как их добавили в чай.

Эвкалипт может быть полезен в качестве вспомогательного средства непосредственно в момент лечения респираторных заболеваний.

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