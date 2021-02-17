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«У 50-летней женщины нет иного выбора, кроме как идти в уборщицы, дворники или санитарки»

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  • 17.02.2021, 11:23
  • 1,951
«У 50-летней женщины нет иного выбора, кроме как идти в уборщицы, дворники или санитарки»

На рынке труда творится кошмарный эйджизм.

Недавно интернет взорвал небольшой эпизод новостного сюжета: судя по всему, журналистка готовила репортаж ко Дню влюбленных и обратилась за комментарием к томскому дворнику. На что тот ответил англоязычной цитатой из «Битлз», рассказал, что 14 февраля собирается читать книгу Алана Уотса «Путь Дзэн», а после и вовсе заговорил по-французски, пишет tut.by.

Который день подряд социальные сети заполнены репостами этого видео. О нем написали чуть ли все популярные СМИ. Образованный дворник шокировал общественность и стал безусловным героем недели в странах постсоветского пространства.

Почему? Все ожидали Шарикова, который не сможет связать и двух слова, а тут вдруг смотрите — говорящий дворник? И правда, диво дивное.

Существует огромное количество стереотипов, связанных с профессиями. Естественно, в первую очередь это касается низкооплачиваемого, так называемого «не престижного» труда. Дворники, грузчики, сантехники — это всегда вроде как неотесанные, необразованные, вечно пьяные неандертальцы.

Понятно, что в какой-то мере мнение такое бытует небезосновательно: прецеденты были. И ситуации, когда вусмерть пьяный сантехник, валится на унитаз и окончательно его ломает, случаются с завидной регулярностью.

Но как будто бы академики не пьют.

В обсуждении знаменитого уже дворника видела комментарий о том, что, мол, «фи, обычный алкоголик, который нахватался цитат и прописных истин, никогда не работал, семьи не создал» и всё в таком духе. Странное, совковое, унизительное мышление.

Как с тем Бродским — а кто причислил вас к поэтам?

Как будто бы дворниками рождаются.

Как будто бы люди с тремя высшими образованиями не работают дворниками и гардеробщицами.

Когда я говорю о том, что неплохо было бы попробовать подработать в клининговом агентстве или с интересом разглядываю объявления о том, что в соседнем здании требуется уборщица офисных помещений с графиком работы всего лишь три часа с утра и заработной платой 350 рублей, то всегда сталкиваюсь с недоуменными взглядами и комментариями из серии: «Надеюсь, что до этого не дойдет».

Что, правда? А у нас подругой недавно состоялся такой разговор:

— Какой у тебя план Б?

— Ничего кроме уборщицы в голову не приходит.

— А я попробую санитаркой в больницу.

— О, отлично.

От санитарок, уборщиц и гардеробщиц тоже, по всей видимости, никто не ожидает того, что они заканчивали университеты, читали книги, а не провели всю жизнь в алкогольном угаре. Как будто бы «дворник» или «уборщица» — это не просто работа, а повод навесить на человека некий унизительный ярлык. А я прекрасно помню, как в одном из издательств к нам приходила убираться женщина лет шестидесяти пяти — очень приятная, интеллигентная, всегда стильная и ухоженная. Ну, потому что это обычный человек, которому нужна работа.

Задумываются ли комментирующие, рассуждая на эту тему, о том, какой кошмарный эйджизм творится на рынке труда?! Попробуйте, будучи пятидесятилетней женщиной, устроиться на работу. Ведь пенсия уже не за горами, ага. И подступающая деменция. Одна моя родственница — отличный экономист с огромным стажем ничего не может себе найти именно из-за того, что ей уже пятьдесят.

Да, у пятидесятилетней женщины по тем или иным причинам вынужденной искать себе работу — вне зависимости от ее образования, стажа, опыта и прочих достоинств, просто нет другого выбора, кроме как идти в те самые дворники или уборщицы. Просто потому, что все ее достоинства перекрывает один-единственный «недостаток» — возраст. Это жестокая реальность.

Или, можно подумать, что семидесятилетнего мужчину кто-то с распростертыми объятиями примет на работу, будь тот хоть академик…

И вот же странно получается: с одной стороны, нас всегда учили тому, что все профессии важны и мамы всякие нужны, а с другой, постоянно пугали тем, что если мы не будем нормально учиться, то обязательно станем дворником. Будете улицы мести!

Что, в общем-то, довольно красноречиво объясняет нам, какое место дворники занимают в нашей жизни.

Помню снобистский пост популяризатора наук Аси Казанцевой о кассиршах — мол: «а могла бы стать научным журналистом и работать в Оксфорде».

Или как женщина написала грустный пост о том, что случайно встретила в супермаркете бывшего то ли одноклассника, то ли однокурсника — он собирал магазинные тележки. Автор поста откровенно удивлялась тому, как он дошел до жизни такой, опустился на самое дно. Или как в ленте искали сотрудников в клининговое агентство постом в стиле «я, конечно, понимаю, что это не вы, но вдруг у вас есть родственницы, согласные на всё».

Господи, неужели мы все еще об этом говорим? И почему мы так уверены, что никогда не окажемся на месте этой самой, согласной на всё, родственницы…

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