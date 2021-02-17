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Долги белорусских предприятий побили исторический рекорд

  • 17.02.2021, 11:29
Долги белорусских предприятий побили исторический рекорд

Девальвация рубля продолжит этот процесс.

Так много компании-флагманы не были должны за весь период ведения статистики. Прирост обязательств крупных и средних бизнесов стал максимальным за пятилетие, сообщает banki24.by.

К 1 января 2021 года суммарные долги предприятий-флагманов превысили 158,4 млрд BYN. Это значит, что установлен новый рекорд по объему задолженности: прежний продержался всего 2 месяца и был равен 157 млрд BYN. За 2020-й обязательства крупных и средних компаний возросли на 19,3%. Это максимальная скорость за минувшую пятилетку: в 2016-м и 2019-м был прирост на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%.

Быстрое увеличение долгов предприятий обеспечила высокая доля валюты в их кредитах, займах и кредиторке вкупе с девальвацией белорусского «зайчика» к доллару, евро и российскому рублю.

В пересчете на деньги суммарные долги флагманов за 2020 год выросли на 25,6 млрд BYN. Для сравнения: за 2019-й прирост составил 9,2 млрд BYN, за 2018-й — 11,9 млрд BYN, за 2017-й — 12,8 млрд BYN, за 2016-й — 6,8 млрд BYN.

В целом за пятилетие долг крупных и средних компаний вырос на 66,3 млрд BYN. Если белорусский рубль и дальше будет заметно обесцениваться к валютам корзины Нацбанка, то новые рекорды по величине суммарных долгов флагманов будут обеспечены.

Суммарные обязательства предприятий состоят из долгов по кредитам и займам и кредиторки. На начало 2021 года кредиты и займы флагманов достигли 96,9 млрд BYN, кредиторка — 61,5 млрд BYN. За 2020-й кредиты и займы в рублевом эквиваленте подскочили на 23,8%, кредиторка — на 12,8%.

В территориальном разрезе первое место по суммарным долгам предприятий занял Минск (44,8 млрд BYN). За 2020 год долги столичных компаний увеличились на 22%.

Самый быстрый рост долга показали бизнесы Минской области — на 26,2% до 26 млрд BYN. В Брестской области обязательства предприятий составили 9,9 млрд BYN (+16,1%), Витебской — 13,5 млрд BYN (+11,1%), Гомельской — 25,4 млрд BYN (+17,2%), Гродненской — 25,4 млрд BYN (+21,4%), Могилевской — 13,4 млрд BYN (+9,9%).

Среди отраслей экономики больше всех задолжали предприятия промышленности — 77,2 млрд BYN (+18,5%). Внутри промышленности по размеру обязательств выделялись пищепром (12,1 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,5 млрд BYN), машиностроение (7,8 млрд BYN), производители неметаллических продуктов (7,5 млрд BYN).

В сельском хозяйстве суммарные долги флагманов достигли 14,9 млрд BYN, в строительстве — 20 млрд BYN, в торговле — 18,6 млрд BYN, на транспорте — 7,6 млрд BYN.

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