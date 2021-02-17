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В России резко подорожали картофель и морковь

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  • 17.02.2021, 11:48
В России резко подорожали картофель и морковь

Также выросли цены на помидоры и репчатый лук.

В России резко подорожали картофель и морковь. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40 процентов по сравнению с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь же подорожала на 34 процента. Цена за килограмм за аналогичный период составила 37 рублей против прошлогодних 27,5 рубля. Также выросли цены на помидоры (20 процентов) и репчатый лук (10 процентов).

В Минсельхозе объяснили, что на подорожание картофеля оказало влияние снижение производства данного продукта из-за неблагоприятных погодных условий. В ведомстве рассказали, что в 2020 году урожай по сравнению с 2019 годом сократился на 11,3 процента, а также в нем увеличилась доля мелкого картофеля. Представитель министерства добавил, что коррекция цен на картофель ожидается с июня, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков также отметил, что морковь подорожала, наоборот, благодаря тому, что в 2020 году ее посадили меньше, так как в 2019 году из-за перепроизводства цена значительно снизилась.

Ранее в Минсельхозе назвали продукты питания, которые подорожали больше всего за январь 2021 года. Так, за первый месяц текущего года максимально подорожали овощи и макаронные изделия. Огурцы подорожали на 9,7 процента, в среднем один килограмм стоит 107,3 рубля.

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