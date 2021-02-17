Amnesty International призывает международное сообщество отреагировать на события в Беларуси 1 17.02.2021, 12:05

Международная правозащитная организация фиксирует эскалацию репрессий в отношении гражданского общества в нашей стране.

Белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ, заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг, комментируя массовые обыски и допросы ведущих правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов, произведенные во вторник, 16 февраля.

«Бросив в тюрьму или насильно выдавив из страны практически всех, кто связан с политической оппозицией, белорусские власти теперь нацелились на правозащитников и журналистов, единственное преступление которых заключалось в том, что они документировали грубые нарушения прав человека, совершенные силами безопасности после оспариваемых президентских выборов в августе прошлого года», — заявила она.

«Это явно централизованно организованная попытка уничтожить независимые СМИ и правозащитные организации страны посредством рейдов на дома и офисы активистов, правозащитников и журналистов. Власти стремятся помешать им и отворотить других от выполнения их критически важной и законной правозащитной и журналистской деятельности. Шокирующее и беспрецедентное беззаконие со стороны государства, свидетелями которого мы являемся с прошлого года, продолжает происходить несмотря на широкую международную критику и озабоченность», — отметила также Джанг.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти акты грубого вторжения, произведенные под абсолютно ложными предлогами, и призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных исключительно за мирное осуществление своих прав человека. Чтобы поддержать народ Беларуси, международное сообщество должно продолжать делать все возможное, чтобы защищать права человека и противодействовать репрессиям властей в отношении гражданского общества Беларуси», — добавила также она.

Рано утром 16 февраля милиция начала рейды по офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества. Рейды проводились в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Бресте в рамках необоснованного уголовного производства, возбужденного согласно ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Как заявил Следственный комитет Беларуси, расследование направлено на «установление обстоятельств финансирования протестной деятельности».

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