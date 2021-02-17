Убыток превращается, убыток превращается… в элегантную прибыль! 4 17.02.2021, 12:21

1,052

Как «Роснефть» оказалась единственной прибыльной в мире.

«Роснефть» - крупнейшая добывающая компания России, на которую приходится каждый второй извлекаемый из недр баррель, - неожиданно завершила 2020 год с прибылью, пишет finanz.ru.

Несмотря на беспрецедентное крушение мирового спроса, обвал цен до уровней конца 1980х и сделку ОПЕК+, вынудившую Россию сократить добычу до 10-летнего минимума, компания отчиталась о положительном финансовом результате на сумму 147 млрд росс. рублей.

«На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, - это мы», - победоносно заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, рассказывая об итогах года Владимира Путину.

Но даже президента, привыкшего бравировать «прорывами», заявления Сечина привели в изумление. «Уж так и единственная?» - переспросил он.

«На сегодняшний день да, - не моргнув глазом подтвердил Сечин. - Я допускаю, что в отчетностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то еще лидеры, но на сегодняшний день это так».

Прибыль «Роснефти» действительно стала «сюрпризом», солидарны аналитики ПСБ, Райффайзенбанка и Сбербанк CIB.

Начало года не предвещало компании ничего хорошего. Первый квартал «Роснефть» завершила с убытком на 156 млрд росс. рублей, к концу второго он уменьшился до 113 млрд росс. рублей, но в третьем снова вырос до 177 млрд росс. рублей.

Квартальные убытки компания показывала впервые с 2011 года и шла к годовому - первому в своей истории.

Но прогнозы пессимистов посрамил четвертый квартал, когда неожиданно «Роснефть» отчиталась о рекордной прибыли в 324 млрд росс. рублей. Она перекрыла все потери и вернула компанию в плюс.

Бухгалтерское чудо породила сделка по приобретению активов «Таймырнефтегаза», которую «Роснефть» закрыла в четвертом квартале.

За компанию, владеющую лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения, «Роснефть» заплатила 823 млрд росс. рублей. А на своем балансе учла купленное по стоимости в 1,6 раза выше - 1,3 триллиона росс. рублей.

Это позволило «Роснефти» отразить 504 млрд росс. рублей в качестве выгоды от сделки, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Без этой суммы компания осталась бы глубоко в минусе и по итогам квартала, и по итогам года.

В комментариях к отчетности «Роснефть» поясняет, что оценила актив гораздо дороже, чем продавец, посколько тот не мог полноценно разрабатывать месторождения с учетом масштаба требуемых капитальных вложений.

Прибыль «Роснефти» возникла из разовых факторов, но для инвесторов это не столь важно. Держатели акции могут рассчитывать на дивиденды, указывает главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

При норме 50% прибыли это будет 6,9 росс. рубля на акцию, единодушны в расчетах ПСБ, «Атон» и Сбербанк CIB.

Отчетность «Роснефти» можно оценить «положительно», отмечает Крылова: несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, компания сохранила «финансовую устойчивость».

Добыча «Роснефти» снизилась на 10%, до 5 млн баррелей в день; выручка упала на 34%, до 5,75 трлн росс. рублей; EBITDA - на 43%, до 1,2 трлн росс. рублей.

Но свободный денежный поток, хотя и рухнул вдвое, остался положительным - 425 млрд росс. рублей.

При текущих ценах на нефть «Роснефть» получит 1,4 трлн росс. рублей денежных средств от операционной деятельности, прогнозирует Райффайзенбанк: этой суммы хватит и на капитальные вложения (1 трлн росс. рублей), и на выплату дивидендов (80 млрд росс. рублей).

В ближайший год у «Роснефти» наступает срок погашения долга на 798 млрд россю рублей, но компания, вероятно, рефинансирует бОльшую его часть, считают в банке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».