Ученые рассказали, можно ли пить чай после инсульта 17.02.2021, 12:28

Если у вас проблемы с сердцем — пейте зеленый чай.

Японские ученые пришли к выводу, что перенесшие инсульты и инфаркты люди могут спокойно пить зеленый чай. Более того, этот напиток помогает снизить вероятность преждевременной смерти и предотвратить дальнейшие сердечно-сосудистые проблемы. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke, пишет «Вокруг света».

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни более 46 тысяч жителей Японии в возрасте от 40 до 79 лет. Как оказалось, риск смерти от всех причин у людей, ранее перенесших инсульт, оказался на 62% ниже, если они пили не менее семи чашек (по 100 мл каждая) зеленого чая в день. Употребление одной чашки кофе в день снижало риск преждевременной смерти на 22%.

Среди людей, ранее не испытывавших проблем с сердцем и сосудами, потребление одной или нескольких чашек кофе в неделю снижало риск смерти от всех причин на 14%. По мнению исследователей, употребление зеленого чая может предотвратить дальнейшие сердечно-сосудистые проблемы у людей, перенесших инфаркт и инсульт. Употребление кофе может предотвратить такие события у здоровых людей.

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