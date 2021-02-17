закрыть
17 февраля 2021, среда, 14:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Доминик Рааб: Нелепые действия только укрепляют режим Лукашенко в статусе изгоя

2
  • 17.02.2021, 12:35
Доминик Рааб: Нелепые действия только укрепляют режим Лукашенко в статусе изгоя
Доминик Рааб

Глава МИД Британии жестко отреагировал на массовые обыски у белорусских журналистов и правозащитников.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал вчерашние массовые обыски у белорусских журналистов и правозащитников:

«Я осуждаю задержания, совершенные режимом Лукашенко в отношении СМИ и правозащитных организаций, в том числе правозащитного центре «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов – лауреата первой канадско-британской премии за свободу СМИ.

Эти нелепые попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют режим в статусе изгоя».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип