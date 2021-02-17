Доминик Рааб: Нелепые действия только укрепляют режим Лукашенко в статусе изгоя 2 17.02.2021, 12:35

Доминик Рааб

Глава МИД Британии жестко отреагировал на массовые обыски у белорусских журналистов и правозащитников.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал вчерашние массовые обыски у белорусских журналистов и правозащитников:

«Я осуждаю задержания, совершенные режимом Лукашенко в отношении СМИ и правозащитных организаций, в том числе правозащитного центре «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов – лауреата первой канадско-британской премии за свободу СМИ.

Эти нелепые попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют режим в статусе изгоя».

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