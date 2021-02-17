Рада определила Революцию Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности 4 17.02.2021, 12:43

Украинский парламент принял заявление.

Верховная Рада приняла постановление №2739 "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства". Документ поддержали 295 народных депутатов, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Проект постановления направлен на привлечение внимания украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства", - говорится в пояснительной записке.

Заявление включает позицию украинского парламента по:

определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности и выразителем национальной идеи свободы;

недопустимости промедления с расследованием "дел Майдана";

важности памяти о Героях Небесной Сотни;

недопустимости узурпации власти;

политической оценки режима Виктора Януковича;

осуждения противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства;

важности мирных собраний и недопустимости произвола;

европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

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