Рада определила Революцию Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности

Рада определила Революцию Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности4
- 17.02.2021, 12:43
Украинский парламент принял заявление.
Верховная Рада приняла постановление №2739 "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства". Документ поддержали 295 народных депутатов, сообщает "Зеркало недели. Украина".
"Проект постановления направлен на привлечение внимания украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства", - говорится в пояснительной записке.
Заявление включает позицию украинского парламента по:
определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности и выразителем национальной идеи свободы;
недопустимости промедления с расследованием "дел Майдана";
важности памяти о Героях Небесной Сотни;
недопустимости узурпации власти;
политической оценки режима Виктора Януковича;
осуждения противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства;
важности мирных собраний и недопустимости произвола;
европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.