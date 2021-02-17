У РФ не хотят покупать военную продукцию: секретный экспорт рухнул до минимума 6 17.02.2021, 12:51

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Москва продолжает терять мировой рынок оружия.

Экспорт из России, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS снизился до минимума и составил $11,5 млрд в 2020 году, что на 16% меньше, чем годом ранее, передает РБК. Под этим кодом могут скрываться вооружения, военная техника, летательные аппараты и ядерные материалы. В 2019 году экспорт снизился на 13%, до $13,6 млрд.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сообщал, что объем поставок российской военной продукции составил около $13 млрд — примерно столько же, сколько и в 2019-м, передает «Интерфакс». РБК попросил ФТС объяснить разницу в цифрах.

Крупнейшие направления российского секретного экспорта (по коду SSSS): Алжир — $2 млрд (+$0,1 млрд), Китай — $1,5 млрд (–$0,1 млрд), США — $0,9 млрд (показатель не изменился), Индия — $0,7 млрд (–$0,2 млрд), Египет — $0,6 млрд (–$1,8 млрд).

В 2019 году лидером по секретному экспорту из России был Египет. По данным Menadefense.net, Алжир в 2020 году получил первую партию истребителей МиГ-29М/М2. Замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете» в декабре 2020 года сообщал, что из-за коронавируса были отложены поставки вооружений ряду стран. Он называл наиболее пострадавшими от этого Алжир, Египет, Индию и Китай.

Крупнейшие поставщики скрытых товаров в Россию: США — $4,04 млрд (+$0,51 млрд), Франция — $2,07 млрд (+$0,55 млрд), Германия — $0,85 млрд (+$0,6 млрд), Сербия — $0,21 млрд (+$0,21 млрд), Канада — $0,12 млрд (+$0,03 млрд).

Россия продолжает терять мировой рынок оружия, несмотря на щедрое финансирование погрязших в долгах и кредитах оборонных заводов, которым ежегодно из бюджета выделяется около 2 триллионов рублей (27 миллиардов долларов).

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