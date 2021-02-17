Анна Северинец: Мощь и спокойствие внутри – ощущение победителей 2 17.02.2021, 12:45

Писательница рассказала о философии победы над режимом.

Писательница, учительница и литературовед Анна Северинец – о философии победы, разрушительной мести, истерике как показателе поражения и главных принципах жизни, которые помогут победить, и о том, почему сейчас большинство позитивных новостей не стоит делать публичными, сообщает «Радыё Свабода».

В чем заключается философия победы

• Не отступать от своего

• Не переходить на крик

• Иногда не говорить о хорошем, чтобы сберечь своих людей

• Если ты не будешь сдаваться, твой сосед не будет сдаваться

• Теперь нужно быть очень спокойными

• Не нужно бояться

• Не нужно прятаться от этих вахтеров, от мелочи, которая боится сама

• Нужно сохранять внутреннее спокойствие

• Не нужно демонизировать тех людей, которые запугивают

• Не нужно сваливаться в истерику и панику, ведь этого от нас ждут

• Не ужасаться от пропаганды, а смеяться над ней, смотреть свысока

Метафоры про весы и кошек во дворе

– Мы разговариваем 16 февраля, в день, когда прошли обыски у правозащитников и журналистов, когда продолжается суд над журналистками «Белсата». Давайте посмотрим на это более широко, не просто как на очередной этап репрессий.

– Я для себя это объясняю в виде метафор. Есть весы, и есть две стороны. Мы сейчас в противостоянии, когда весы в неопределенном равновесии. На их стороне дубинки, оружие, возможность арестовывать, бросать за решетку. Я бы не называла это силой, это просто инструменты для запугивания и решения своих проблем, и этих инструментов у них, конечно, больше. На нашей стороне правда, сила, уверенность и большинство.

И вторая метафора. Два кота во дворе. Один кот претендует на свою территорию, и другой кот претендует на свою территорию. Все видели, как они садятся друг напротив друга, не шевелятся, ничего не делают, а просто друг на друга смотрят. Такие же случаи бывают в жизни. Думаю, что каждый знает эту дуэль взоров, когда смотришь на своего соперника, и внутри ощущение: либо ты сейчас переломишь ситуацию, либо он – кто первый опустит или отведет глаза.

Знают это и учителя. Если, например, стоишь перед человеком, который имеет власть в классе благодаря негативной энергетике и негативному влиянию на других детей. Рано или поздно это доходит до того, что он хочет тебя пересмотреть. Он со своего места, ты со своего должен без дубинок, без применения репрессий «дать по голове». Ты должен только силой своей воли его победить. Это не материальные вещи, это именно борьба воли, борьба правды. И мы сейчас в таком положении.

Если летом казалось, что вот-вот кто-то станет последней снежинкой, и лавина нашей победы уйдет, то теперь в результате февраля сопротивления системы и того, что мы где-то просчитались, эта снежинка может упасть либо на эту сторону, либо на ту. У нас сейчас нет ничего ни снаружи, ни изнутри, мы все на этих весах. И каждый из нас может добавить свою снежинку на нашу сторону, на сторону добра и света, а может и туда. И победит теперь тот кот, который не отведет глаз, и тот человек, который выдержит взор, который выдержит это противостояние.

«Я побеждала всегда в таких ситуациях»

– Вы как учительница сталкивались с ситуацией, когда кто-то забрал власть в классе из-за негативного влияния, и вам нужно было это переломить. Каков ваш опыт таких побед?

– Я побеждала всегда в таких ситуациях. Если ты учитель, у тебя есть преимущество априори, но бывает по-разному. Случается, что учителя отводят взор и в итоге теряют класс. В этой ситуации самое главное – не отступать от своего. Очень спокойно, ни в коем случае не переходить на крик, ведь крик, репрессии и насилие даже в пределах класса – всегда показатель беспомощности.

Нельзя бежать за директором, по внешние силы. Это сразу показатель беспомощности. Дети этого не простят и поймут, что ты слаб. Ты должен спокойно, но непоколебимо стоять напротив этого человека и смотреть ему в глаза. Он будет требовать от тебя что-то простое (дети — большие манипуляторы), типа — можно я заряжу свой гаджет. Несколько дней назад у меня такая очередная дуэль состоялась.

«Я хочу зарядить свой гаджет». Кажется, ничего такого, это не проблема. Но я понимала психологически, что именно сейчас у меня есть возможность его перед всем классом поставить на место и доказать, что я здесь — власть. И поэтому я просто стояла и спокойным голосом говорила: «Нет, нельзя». Он начинает кричать, волноваться, потому что он видит, что ему надо меня побеждать, а ему воли не хватает, и он начинает вопить. Он идет на репрессию, а я спокойно стою и говорю: «Нет, нельзя». Он бросает что-то куда-то. А такие истерики – показатель, что человек сдается. Сел на свое место, и бу-бу-бу. Но это не важно, важно, что я не отвела взгляда. Я настояла на своем, и больше мне от его проблем не будет. И даже если будет что-то пробовать, я свою главную дуэль выиграла.

«Большинство позитивных новостей не даем в эфир просто потому, что это может повредить людям, которые продолжают работать»

– С какой меркой, с каким настроением, с какой позицией, с вашей точки зрения, следует сейчас сортировать и анализировать новости: с одной стороны — с судов и приговоров, с другой стороны — о проявлениях невероятной солидарности и взаимной помощи? Какую иерархию новостей следует выстроить, чтобы не потерять оптимизма и надежды?

– Надо понимать, что та сторона работает сейчас на максимальных оборотах, они выплескивают в эфир все, что у них есть. У них ничего нет в запасе. У них нет ничего того, что они нам не говорят. А мы сейчас большинство своих новостей, и тем более большинство позитивных новостей не даем в эфир просто потому, что это может повредить тем людям, которые продолжают работать. Они выплескивают все, а мы — не все.

Мы сейчас говорим о дурном, потому что о нем можно и нужно говорить, и не говорим о хорошем, потому что это нельзя, потому что мы осторожны и бережем своих людей. Это первый инструмент, с которым подходим к новостям. Во-вторых, нужно использовать такой лайфхак. У меня он просто внутри, так как я учительница, а все люди — это дети, неважно, им 20 или 50 лет, ситуации повторяются.

Просто надо вспоминать, что было в классе, как это выглядело, когда ты был мал и боролся с какими-то хулиганами во дворе, когда у тебя в классе кто-то забрал власть и тебя каким-то образом репрессировал. Надо вспоминать, какие инструменты нам помогали, что мы сделали, что помогло нам победить. Как правило, это абсолютно простые вещи.

Не проблема победить, проблема в том, что мы не управляем собой, не держим себя в руках. В последнее время внезапно выплеснулось большое количество страха. Многие потеряли контроль над собой и начали сваливаться в пучину страха. Ну, позвонили тебе из школы и сказали, что отберут ребенка. Успокойся, не нужно панически бегать по дому, собирать чемоданы и мчать быстрее на вокзал. Никто не отнимет у тебя ребенка. Это не так просто сделать.

Если ты не будешь сдаваться, твой сосед не будет сдаваться. Теперь нужно быть очень спокойными, не срываться на крик, скандал. Спокойно, как люди, за которыми стоит правда, реагируйте на любые такие выходки. Сейчас мелкие сошки, люди, у которых в кармане давно лежит БЧБ, но пока они на той стороне, будут вам звонить и говорить, что отберут ребенка...

Не нужно бояться, не нужно прятаться от этих вахтеров, от этой мелочевки, которая боится сама. Нужно сохранять внутреннее спокойствие. Мы вначале летом говорили: «Не забудем, не простим». Теперь, пожалуйста, каждое утро нужно говорить себе: «я не боюсь». Власть делает сейчас единственное возможное (у нее других путей нет) — она запугивает. Так просто давайте не бояться.

«Когда встречаешь стаю собак, ты не должен бояться. Более того, это и собакам в пользу»

– Можно ли это назвать тактикой победы, философией победы, стратегией победы от Анны Северинец?

– Это просто нормальная человеческая позиция. Когда ты встречаешь стаю собак, ты не должен бояться. И более того, это и собакам в пользу. Если ты будешь их бояться, бегать от них по району, они тебя догонят, погрызут, и их отстрелят ЖКХ. А если ты просто мимо этих собак будешь идти нормальный, спокойный, абсолютно уверенный в своей мощи, то и собаки станут нормальными собаками.

Не нужно демонизировать тех людей, которые запугивают. Это такие же люди, только они сильно напуганы. Репрессирует всегда тот, кто боится. Тот, кто не боится, не имеет для этого никаких оснований. Это не философия победы, это философия жизни. Мы не должны бояться никого, кроме собственной совести и исторических пучин, в которые всегда сваливается общество, когда оно начинает бояться.

Мне не так страшно слышать новости о том, что пришли с обыском или арестовали, так как посмотрите, как ведут себя наши арестованные. Мы помним 2010 год, утро, когда десятки человек на камеру начали каяться и просить прощения у Александра Григорьевича. Сейчас у нас такой один. Все остальные сидят, но выбирают свою совесть.

Не нужно сваливаться в истерику и панику. Это то, чего от нас ждут. И это снежинки на ту сторону. Мы теряем свою мощь и спокойствие и туда кладем снежинки. Теперь из этих весов ничто не просыпается.

«Хижинкова вышла более сильная, такая же красивая, как пример для тысяч людей»

– Когда Александру Лукашенко как главе Олимпийского комитета запретили участвовать во всех мероприятиях Международного олимпийского комитета, было принято решение о частичном закрытии страны на выезд. После того как приняли решение не проводить хоккейный чемпионат в Минске, на Окрестина запретили передачи и убрали матрасы. За участие в забастовке осенью сейчас существенно ухудшили условия работы индивидуальных предпринимателей. Даже есть такие теории, что снег минчанам во дворах не убирают за тот масштабный мирный протест осенью. Насколько разрушительна месть для того, кто мстит?

– Для них разрушительная, как разрушительное любое негативное действие – проклятие, месть, ненависть. Это разрушает изнутри и человека, и общество. Это закон природы. Для нас это, безусловно, трудно воспринимать и переносить, но посмотрите на людей, которым жестоко мстили, на Ольгу Хижинкову, ведь это была естественная месть. И что? Она вышла более сильная, такая же красивая, как пример для тысяч людей. Для нее эта месть – физические проблемы, которые должен перетерпеть. В нашей стране мы много терпим, кто-то лежал с детьми в наших больницах, кто-то ездил в пионерские лагеря, мы все понимаем, что такое материальные неудобства, и умеем их перетерпеть.

«Для белорусов мертвые-не мертвые, и они сейчас все стоят за нашими плечами»

– Последние полгода только ленивый не делает сравнения с Маркесом, цитируя, сравнивая. Вряд ли герой читал Маркеса или рассуждал в категориях мировой литературы. На стороне пропаганды гораздо более примитивные произведения вроде стихов «Накажи их, Боже, накажи». На кого воздействует такая пропаганда?

– Это как собачий лай. Если человек боится, он ведет себя именно так. Самое ужасное, что эта пропаганда начала воздействовать и на нас тоже, потому что мы начали от нее иметь негативные чувства и эмоции. Она не должна на нас воздействовать. Это не нашего уровня «искусства», продукт. И если видим, то не должны ужасаться, паниковать, а просто смеяться. Посмотрите на выступления на так называемом собрании (не помню, как полностью называется). Это же стендап, это фрики. Поэтому, кроме того, что мы должны быть спокойны, выдержаны, не допускать внутрь себя зверя, мы должны иметь какую-то иронию в отношении к этому всему, смотреть свысока.

Если ты чувствуешь себя сильнее, умнее, талантливее, то посмейся, зачем на один уровень становиться с ними? Мощь и спокойствие внутри – ощущение победителей. Если мы будем запуганы, если будем всерьез воспринимать весь этот трэш, если перестанем смеяться и иронично относиться к той стороне, тогда мы будем проигравшими.

Нам не может быть просто. Мы оказались в такой ситуации, что решаем проблемы одновременно трехсотлетней оккупации, Советского Союза, чекистской власти над всем обществом. Это огромный исторический период, и даже если мы будем его решать еще год... Я не верю в это, я живу в предвкушении быстрых изменений, я не допускаю никакого «О, еще пять лет». Нет. Но история быстро не делается. Перед нами такие масштабные задачи, что они будут решаться определенное время.

Не каждому поколению выпадает такая судьба – решить проблемы за всех предшественников. Для белорусов мертвые – не мертвые, и они теперь все стоят за нашими плечами. Представьте, как тысячи людей положили жизнь, чтобы приблизить это время, а как они теперь стали бы с нами бок о бок. Они теперь с нами встали бы и стояли и два, и пять, и семь лет, ибо они положили жизнь. А у нас есть абсолютный шанс пережить эти темные времена и добиться своего, несмотря на то, что все равно будет трудно восстанавливаться потом, но это приятное бремя. Нам тяжело, нам страшно, как всегда, когда стоишь перед человеком, с которым у тебя дуэль, потому что ты понимаешь, что моргнешь, и все. То не будем моргать.

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