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Вторая волна инфляции пришла в Россию: подорожают мясо, птица и яйца

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  • 17.02.2021, 13:08
Вторая волна инфляции пришла в Россию: подорожают мясо, птица и яйца

За последний год рост цен на продукты в РФ ускорился в 2,5 раза.

Пока российские чиновники замораживали цены на масло и сахар, инфляционная шторм охватил еще несколько продовольственных рынков.

Производители и поставщики предупредили ритейлеров о резком повышении стоимости мясной продукции, птицы и яиц, предлагая пересмотреть условия и договоров и увеличить закупочные цены.

Яйца и мясо птицы могут подорожать на величину до 10%, рассказал «Известиям» источник на рынке. По его словам, ситуация серьезная, и изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласились.

Поэтому ценники будут меняться, хотя процесс растянется во времени. Объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа, поясняет рредседатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Вспышки вируса зафиксировали сначала на юге страны - в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, а затем болезнь появилась и в других регионах.

Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья - всё это увеличивает внутренние издержки.

Вслед за птицефабриками проблемы возникли у мясокомбинатов. Как сообщает «Коммерсант», переработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15%.

Поставщики ссылаются на подорожание свинины и мяса курицы: тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 российских рублей за кг, хотя год назад это было 92 россйиских рублей. Килограмм свинины на кости обходится в 138 российских рублей против 119 российских рублей годом ранее.

«Вторая волна» инфляции продовольствия - это результат подорожания зерна, отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Вслед за мировым ралли цены на пшеницу 4-го класса в центральной России подскочили в 2020 году на 30,5%, подсчитал ИКАР.

Итогом становится «рост издержек в широком спектре отраслей, которые связаны с производством продуктов питания, мясо-молочных продуктов», констатирует Кошелев.

За последний год рост цен на продукты в России ускорился в 2,5 раза и к началу февраля стал рекордным с 2016 года - 7,1%.

За январь-2021, согласно Росстату, хлеб стал дороже на 0,46% за и 7,47% за год, крупы - на 0,6% и 20,77% соответственно; макароны - на 0,85% и 12,92%, овощи - на 4,77% и 16,33%.

В декабре правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло, и уже в следующем месяце их производство рухнуло - на 62% и 20% соответственно. Административные меры дали эффект, но могут спровоцировать дефицит товаров, писала в январе Счетная палата.

Помимо этого, торговые сети могут компенсировать упущенную маржу по контролируемым товарам за счет других продуктов, имеющих большую долю в потребительской корзине, - мясо, рыба и молоко, говорит эксперт Центра развития ВШЭ Игорь Сафонов.

«Если население будет чувствовать, что одни продукты со стабильными ценами, а другие начинают сильно расти, это, конечно, повлияет на их инфляционные ожидания, и могут образоваться вторичные эффекты в экономике - раскручивается инфляционная спираль», - сказал Сафонов Bloomberg.

С помощью установления максимальных цен на социально значимые продукты государство пытается бороться с обеднением населения, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Решения об ограничении роста цен просто говорят о том, что у правительства нет достаточно эффективных инструментов, чтобы оказать адресную помощь населению с низкими доходами, и приходится задействовать контроль за ценами, чтобы предотвратить резкое падение уровня жизни этих домохозяйств».

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