Украинские правозащитники призвали Киев ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко 1 17.02.2021, 13:15

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Вплоть до разрыва дипломатических отношений.

Украинские правозащитные организации обратились к властям Украины с требованием отреагировать на репрессии против белорусских правозащитников и журналистов. Текст заявления они предоставили сайту Charter97.org.

— Власть Республики Беларусь продолжает атаковать гражданское общество. 16 февраля режим диктатора Александра Лукашенко нанес удар по самым известным правозащитным организациям - Правозащитному центру "Вясна" и Белорусской Ассоциации Журналистов (БАЖ). Обыски прошли в офисах этих организаций, а также в квартирах более 40 правозащитников и журналистов по всей стране.

В частности, утром обыски начались в председателя БАЖ Андрея Бастунца, пресс-секретаря БАЖ Бориса Горецкого, юриста БАЖ Олега Агеева и в офисе БАЖ (после обысков офис организации был опечатан) дома у гомельской журналистки-фрилансерки Ларисы Щиряковой, гомельского журналиста Анатолия Готовчица, активиста и волонтера Валерия Слепухина, минской правозащитницы с ПЦ "Вясна" Натальи Сацункевич, членов Могилевского отделения этой организации Алексея Колчина и Бориса Бухеля, руководителей мозырьского и светлогорского филиалов ПЦ "Вясна" Владимира Телепуна и Елены Маслюковой, в офисе ПЦ "Вясна" в Минске; у пресс-секретаря Белоруского дома прав человека имени Бориса Звозкова Евгении Паращенко, могилевского журналиста Алеся Буракова, витебской правозащитницы Ирины Третьяковой, координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, брестских волонтерок Екатерины Бажко и Анны Богданович, членов независимого профсоюза РЭП Игоря Комлика, Андрея Комлик-Яматина и в офисе этой организации, юристки Кристины Рихтер, у родителей правозащитника и соучредителя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака в Речице, а также у других правозащитников и журналистов. На звонки не отвечают брестский правозащитник Владимир Величкин, руководитель РЭП Геннадий Федынич и председатель профсоюза Василий Завадский.

Этому предшествовала волна дискредитационных статей и телевизионных сюжетов в провластных средствах массовой информации, где правозащитников и независимых журналистов называли "экстремистами, которые прикрываются Декларацией прав человека" и фактически обвиняли в подготовке "государственного переворота".

Можно сделать вывод, что белорусские власти давно готовилась нанести сокрушительный удар по гражданскому обществу, которое оставалось едва ли не единственным предохранителем от структурного произвола в стране. Вероятно, в ближайшее время мишенями репрессий станут и другие активные представители белорусского общества.

На наших глазах режим Лукашенко демонстративно и грубо нарушает все взятые Республикой Беларусь обязательства в области прав человека. Если его не остановить, преступления против прав человека в Беларуси станут еще более грубыми и массовыми, что в итоге принесет страдания не только белорусскому народу, но и подорвет всю систему коллективной безопасности в Европе.

Напоминаем, что "Декларацией о правозащитниках" страны-члены ООН признали, что деятельность правозащитников является залогом коллективного мира и устойчивого развития. Давление на правозащитников недопустимо нарушением обязательств белорусского правительства в сфере прав человека, взятых перед мировым сообществом. В сложившейся ситуации, обязанностью всех демократических стран является предпринять все необходимые действия для того, чтобы прекратить незаконное давление на правозащитную и журналистскую сообщества Беларуси и предотвратить еще более грубые и массовые нарушения.

Мы обращаемся к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров, Министерству иностранных дел Украины, Президенту Украины с призывом:

• Требовать от государственных органов Беларуси немедленно прекратить преследование правозащитников и независимых журналистов;

• Публично осудить репрессии и политическое давление со стороны белорусских властей на правозащитников и независимых журналистов;

• Призвать правительства стран-партнеров ввести жесткие экономические санкции и усилить международную изоляцию режима Александра Лукашенко;

• Отказаться от экономического сотрудничества с государственными предприятиями Республики Беларусь и коммерческими структурами, аффилированными с белорусскими властями;

• В случае отсутствия надлежащей реакции белорусских властей, рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Республикой Беларусь.

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