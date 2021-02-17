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The Washington Post: Ближний Восток уже начинает бросать вызов Байдену

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  • 17.02.2021, 13:24
The Washington Post: Ближний Восток уже начинает бросать вызов Байдену
Джо Байден
Фото: Getty Images

Отношения США со странами региона нуждаются в перезагрузке после администрации Трампа.

Новый американский президент Джо Байден должен решить многие вопросы внутренней политики США. Его администрация борется с пандемией коронавируса, пытается принять главный законопроект о стимулировании экономики, а также начать реализовывать климатические цели. Но проблемы для Байдена появляются и на международной арене, особенно на Ближнем Востоке, в отношении которого новый американский лидер стремится перезагрузить политику США. Однако последние события показывают, что запланированная Байденом перезагрузка столкнулось со значительными препятствиями, пишет The Washington Post (перевод — zn.ua).

На пути предвыборной кампании Байден и его союзники осуждали грубую стратегию "максимального давления" своего предшественника Дональда Трампа на Иран и его «дружбу» с арабскими автократами, которые нарушают права человека. Понятно, что Байден собирается быть более умеренным президентом, в отличие от Трампа, но события последних дней свидетельствуют о том, что любой льготный период, на который надеялся обновленный Белый дом, уже закончился.

В Ираке напали на ракетную базу США, шквал ракетного огня приземлился вблизи американского объекта в городе Ирбил, столице автономного курдского региона Ирака. В результате нападения, в котором обвиняют шиитскую группировку, связанную с Ираном, погиб один гражданский подрядчик. Тегеран «дистанцировался» от этого события, в то время как представители Байдена заявили во вторник, что они все еще работают с иракскими коллегами по установлению истоков нападения. Президент "оставляет за собой право ответить в определенное нами время", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иракские шиитские ополченцы, которых считают доверенными лицами Ирана, вероятно, нацелены на своих оппозиционных политиков и активистов. Они также стали рычагом влияния в теневой игре Исламской Республики против региональных противников. Теперь их действия делают попытки Байдена по спасению ядерной сделки с Ираном еще более напряженными. Очевидно, что у нового американского президента остается не так много времени на стабилизацию ядерной сделки: Иран сообщил Агентству по атомной энергетике ООН, что ограничит доступ международных инспекторов к иранским ядерным объектам, если США не откажутся от санкций.

Критики Байдена в Вашингтоне уже начинают готовиться обвинять Байдена в слабости. Администрация Байдена отменила решение команды Трампа признать повстанцев хуситов в Йемене террористической организацией на том основании, что внесение их в список террористических угроз становится препятствием для гуманитарной помощи. Байден также объявил об окончании поддержки со стороны США наступательных операций в войне под руководством Саудовской Аравии против хуситов.

Но на прошлой неделе хуситы ответили ракетным ударом на территорию Саудовской Аравии, в результате которого загорелся гражданский пассажирский авиалайнер, согласно сообщениям саудовского телевидения. А представители ООН предупредили во вторник, что наступление хуситов на богатый газом район Мариб рискует заставить около двух миллионов человек сменить место жительства, а эти люди уже и так получили травмы из-за половины десятилетия войны.

"Нападение хуситов на Мариб - это действие группы, не благосклонной к миру или прекращению войны", - заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Специальный посол США в Йемене Тимоти Лендеркинг сказал журналистам, что Соединенные Штаты «имеют способы отправки сообщений хуситам, и активно используют эти каналы».

Международные переговорщики не смогли обеспечить длительное прекращение огня в Йемене, где до сих пор бушуют многочисленные конфликты и ведется борьба между «сложными сетями фракций». Несмотря на весь вред, причиненный кампанией под руководством Саудовской Аравии, хуситов, связанных с Ираном, также нужно убедить, что прекратить боевые действия - в их интересах.

Байден столкнулся с проблемой в вопросе сотрудничества с традиционными союзниками страны в регионе. Его обвиняют в том, что он "пропустил" как премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, так и саудовского принца Мохаммеда бин Салмана (которые были заметно близки к администрации Трампа) в своем маршруте телефонных звонков мировым лидерам с момента вступления в должность. Псаки отклонила такие обвинения и заявила, что Байден вскоре планирует провести переговоры с Нетаньяху.

Но нельзя игнорировать то, что многие демократы довольно неприязненно относятся к израильскому лидеру, который имел дружеские отношения с президентом Дональдом Трампом, но резко выступал против попыток администрации Барака Обамы реализовать дипломатию с Ираном.

"Если Нетаньяху пытается подорвать усилия президента Байдена восстановить дипломатию с Ираном, как это уже произошло во времена Обамы, Байден будет соответственно не это реагировать. Новый американский президент верит в крепкие отношения между США и Израилем и понимает, что взаимное уважение является ключевым условием для процветания. Но он поддерживает Израиль, а не Нетаньяху, и это может стать до боли ясно, если премьер-министр Израиля не примет эти критически важные правила", - написал американский дипломат Аарон Дэвид Миллер.

"Мы с самого начала четко заявили, что собираемся реформировать наши отношения с Саудовской Аравией", - отметила Псаки, прежде чем указать, что общение Байдена будет вестись с королем Салманом, а не с наследным принцем, которого ЦРУ связывает с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Беспокойство по правам человека и верховенства закона стали одними из ключевых тем внешнеполитических планов Байдена еще до вступления в должность. Политика Байдена уже проходит проверку союзников США в регионе. В воскресенье египетские силы безопасности «инспектировали» дома родственников диссидента Мохаммеда Солтана, который является открытым критиком репрессивного правления президента Абдель Фатах аль-Сисси. При этом, Государственный департамент разрешил продажу ракет на сумму 200 млн долларов Египту.

Повторные преследования родственников Солтана, а также родственников других оппозиционеров со стороны правительства Абдель Фатаха аль-Сисси бросают вызов администрации Байдена и его усилиям сделать права человека приоритетом внешней политики США. Таким образом, отношения Байдена с Ближним Востоком становятся все более напряженными, резюмирует издание.

После четырех лет хаотического президентства Дональда Трампа и его «одержимости» Ираном администрация нового лидера США Джо Байдена сделала первые шаги, чтобы исправить ошибки, которые допустил Трамп в политике относительно Ближнего Востока. Отношения США с остальными странами региона также нуждаются в перезагрузке. Но Байден не сможет быстро «перезагрузить» политику США относительно Ближнего Востока.

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