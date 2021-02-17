Лаврова взяли «на слабо» 2 Игорь Яковенко

17.02.2021, 13:31

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Игорь Яковенко

Так дворовый урка подбивает сынка богатых родителей украсть из дома столовое серебро.

У берегов Индии есть остров Северный Сентинел, на котором вот уже 60 тысяч лет в полной изоляции живет небольшое племя. Сентинельцы не умеют добывать огонь, живут рыбной ловлей и сбором моллюсков на берегу. Но они метко стреляют из лука и убивают всякого чужеземца, который рискнет посетить их остров…

Всякий раз, когда я смотрю телевизионные ток-шоу ненависти, в которых орут про то, что Россия самодостаточна и может прекрасно обойтись без Запада; и всякий раз, когда я слушаю чванливые слова Лаврова и Путина – в голове невольно происходит мыслительный эксперимент. А что, если в один момент из их студий и кабинетов исчезнет все, придуманное и произведенное на Западе? Тогда в пустых помещениях останется несколько голых людей, которые, в отличие от сентинельцев, не смогут себя прокормить – поскольку к жизни в условиях каменного века они не приспособлены.

Правда, об их печальной судьбе никто не узнает. Поскольку все средства связи и передачи информации, которыми они пользуются, распространяя свою ложь и злобу на весь мир, тоже придуманы и произведены на Западе, который они так ненавидят…

«... Мы идем к разрыву?» – с надеждой спросил Владимир Соловьев главу МИД РФ Сергея Лаврова во время интервью на YouTube-канале «Соловьев Live». «С Европой?» – деловито переспросил Лавров, и тут же бодро выдал ожидаемый ответ. «Мы исходим из того, что мы готовы. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне».

Европа отреагировала на слова Лаврова со смесью недоумения и иронии.

В правительстве Германии сочли высказывания Лаврова «странными». Об этом представительница МИД ФРГ сообщила корреспонденту DW. А фразу «Хочешь мира – готовься к войне» бывший координатор немецкого правительства по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер назвал провокацией.

Евродепутат от немецких «зеленых» Сергей Лагодинский считает, что заявление Лаврова стоит рассматривать как «угрозу эмоционального плана». «Не будем забывать, что министр иностранных дел сказал это в интервью Соловьеву – там просто стилистика другая. Хорошо хоть никого не обозвал», – заметил Лагодинский.

В тот же день из Кремля прозвучали «уточнения», больше похожие на опровержение слов Лаврова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что «средства массовой информации ставший сенсационным заголовок [о словах Лаврова] подают без контекста». «Это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл», – упрекнул журналистов Песков. Оказывается «смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого [разрыва связей с ЕС], мы хотим развивать отношения с Евросоюзом». Короче, во всем как всегда виноваты СМИ, которые все переврали, исказили и напутали.

Но причина, по которой глава российской дипломатии сморозил несусветную глупость, что и заставило пресс-секретаря президента ее опровергать, действительно, находится в сфере медиа. Только не западных, а российских.

Немецкий «зеленый» депутат Лагодинский прав: в очередном «дипломатическом кашле» Лаврова виновата та особая стилистика, тот разухабистый, развязный тон, который задал хозяин площадки, Соловьев. «Сергей Викторович, за что вы Борреля-то нашего похоронили?» – этими панибратскими ужимками и свойскими подмигиваниями Соловьев начал интервью с главой МИД РФ, и в этом же духе продолжал в течение часа, постоянно перебивая собеседника, подсказывая ему какие-то слова и всячески подбивая на риторику, свойственную его собственным ток-шоу ненависти, которые он ведет круглосуточно и по ТВ, и на своем YouTube-канале.

Дух неприятия свободы и европейских ценностей, который несет Соловьев, сыграл дурную шутку с Лавровым. Он сказал то, что думал и чувствовал. Сказал то, что в телевизоре вот уже второе десятилетие повторяют всевозможные шахназаровы, кургиняны, сатановские и кедми. Сказал то, что, желая угодить Кремлю, многословно и путанно написал режиссер Богомолов в своей нашумевшей статье «Похищение Европы:2».

Соловьев взял главу российского МИДа «на слабо». Так дворовый урка подбивает сынка богатых родителей украсть из дома столовое серебро. «Ты же фартовый пацан, давай, не тушуйся!»

По своим взглядам, чувствам и системе ценностей Лавров ничем не отличается от обитателей ток-шоу, постоянно твердящих о том, что Европа давно умерла, что Россия – не Европа, что «нам нечего делать в ЕС» и давно «пора повторить» и дойти до Берлина или Парижа – как это буквально на днях заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Который, кстати, является главой российской делегации в ПАСЕ.

Разница в том, что слова Лаврова Европа вправе воспринимать как позицию российского государства, а к словам обитателей российских ток-шоу все уже давно относятся, как к вони из выгребной ямы, которую сосед почему-то и сам не чистит, и не позволяет никому другому вычистить. Противно, но вроде не смертельно.

Понятно, что никакой «разрыв с Европой» для России невозможен. А если и будут какими-то безумцами предприняты подобные попытки, это станет настоящим суицидом и для государства в целом, и для тех людей, которых в России по недоразумению называют «элитой». Поскольку практически у всех представителей этой «элиты» в Европе живут или учатся дети, находится недвижимость и капиталы.

Голубая мечта Кремля, которую постоянно транслирует телевизор – это развал Евросоюза. Путин и его обслуга почему-то убеждены, что по отдельности они смогут договориться с каждой из европейских стран, а проблемы только в «бюрократии ЕС», которая постоянно пристает к России с глупостями, наподобие свобод и прав человека. То, что «бюрократия ЕС» выражает коллективную волю европейских стран, в головы обитателей Кремля и телевизора не приходит.

Игорь Яковенко, «Детали»

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