закрыть
17 февраля 2021, среда, 14:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин поручил подумать о введении продуктовых карточек в России

4
  • 17.02.2021, 13:43
  • 3,056
Путин поручил подумать о введении продуктовых карточек в России

Реальные доходы россиян упали до 10-летнего минимума.

Президент России Владимир Путин дал «зеленый свет» идее введения в стране продуктовых карточек для малоимущих, сообщает finanz.ru.

Инициатива, которая несколько лет обсуждается в правительстве и которую уже начали реализовывать отдельные российские регионы, имеет и плюсы, и минусы, заявил Путин на встрече с руководителями думских фракций в среду.

«Есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», - сказал он.

Путин добавил, что прямая продовольственная бедным сейчас «может быть не так актуальна, как в разгар эпидемии». «Но тем не менее, поговорить можно», - цитирует президента РФ РИА Новости.

По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян упали еще на 3,5% вернулись на уровень 2010 года.

В первом квартале 146 миллионов российских граждан жили в среднем на 31,2 тысячи рублей в месяц, во втором квартале - на 32,8 тысячи, в третьем - на 35 тысяч, следует из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов в день.

В четвертом сумма выросла до 42,5 тысячи рублей, благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам. Численность армии бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн граждан, и к концу третьего квартала достигла до 12,8% населения, или 18,8 млн человек.

Каждый восьмой гражданин РФ, согласно Росстату, имел доходы ниже прожиточного минимума, который Минтруд установил на отметке 12 223 рубля для трудоспособного населения, 9299 рублей для пенсионеров и 11203 рубля для детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип