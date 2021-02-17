Оперная певица Маргарита Левчук дерзко ответила на пропаганду госСМИ 2 17.02.2021, 13:56

Стеб высшей пробы.

14 февраля в эфире телеканала СТВ прозвучала песня с призывом наказать известных белорусов, которые выступили против действий властей? Белорусская оперная певица Маргарита Левчук записала дерзкий ответ гостелеканалу, пишет tut.by.

На YouTube-канале Маргариты Левчук появилась пародия на песню «Накажи их, Боже», пущенную на днях по СТВ. Вместе с гитаристом Андреем Пауком певица появилась в кадре в одежде красно-зеленых цветов, а свой дуэт пара назвала «Красной зеленью».

Ролик длится чуть меньше двух минут: за это время артистка быстро сменяет в руках таблички с ироничными надписями на трасянке. В них упоминаются сцены с автоматом и вертолетом, «Массандра», шпиц Лукашенко, литовские кукловоды, ВНС и сторонники действующей власти — сестры Груздевы, Григорий Азаренок, Николай Карпенков и Игорь Марзалюк. В комментариях к видео пишут, что «это стеб высшей пробы» и «достойный ответ в непростые времена». На момент публикации текста видео посмотрели более семи тысяч пользователей.

Напомним, в это воскресенье в программе «Неделя» на телеканале СТВ прозвучала песня со словами «Накажи их, Боже, накажи, всех, кто оторвался от народа». Параллельно со звучанием композиции в кадре показали людей, поддержавших перемены.

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