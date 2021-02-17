Весна не за горами!1
- 17.02.2021, 14:10
Давайте по максимуму активизируемся там, где у нас получается.
Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился считает, что сейчас важно сконцентрироваться на подготовке к весенним протестам.
— Мы все снова хотим увидеть огромное море людей на улицах и окунуться в атмосферу 16-го августа. Мы даже строим планы, как мы будем добираться до места сбора, зовем своих друзей...
Но 16-ое августа не возникло из ниоткуда. Оно началось еще в очередях по сбору подписей, в первых цепях солидарности, предвыборных пикетах, ночи после выборов и первой женской акции на Комаровке... И только потом случилось 16-ое августа!
Сейчас мы должны придать протестной активности восходящую динамику! Активность (в любом формате) должна возрастать! Не важно, маршем или ленточками, флагом на дереве или пением в торговом центре. Важно проявлять протестную активность.
Мы видим, что не взирая на все репрессии, у нас проходят дворовые марши, цепи-солидарности и флешмобы, появляются новые флаги и муралы. Давайте возьмем это за базу, от которой мы будем отталкиваться!
Больше дворовых маршей! Больше флешмобов, видео и фото! Больше флагов, наклеек и ленточек!
Встречайтесь дворами, с соседями, говорите, обсуждайте, что можно делать, как это делать, быстро, безопасно, устраивайте мозговой штурм, делитесь идеями. И действуйте! В одиночку или с друзьями, с коллегами, соседями или двором!
Чем больше активности и людей — тем меньше сил у карателей. Это делает активность более безопасной, а ощущение безопасности вовлекает еще больше людей! И дальше все растет как снежный ком!
Большой снежный ком начинается с маленького снежка! Поэтому давайте по максимуму активизируемся там, где у нас получается, и постепенно двигаться дальше, искать новые форматы, пробовать их, вовлекать все больше людей, и постоянно идти вперед!
Весна не за горами!