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Не молчите, люди

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  • Сергей Фурса
  • 17.02.2021, 14:34
Не молчите, люди
Сергей Фурса

Ярые сторонники русского мира в Украине лютуют.

Хунта лютует. В угоду новому идолу – Джо Байдену – идет наступление на святое. Сначала они пришли за Андреем Деркачем и назвали его российским агентом. Хотя это и не новость. Потом они пришли за Александром Дубинским и заставили его продавать любимые автомобили мамы и лишили YouTube.

Потом пришла очередь телеканалов Виктора Медведчука, оставив без работы сотни телочек, которым теперь не за что будет купить первый коктейль в клубе. А вторая любимая жена Медведчука, Тарас Козак, теперь не может сходить в аптеку.

Следующим стал блогер Анатолий Шарий. Доколе? Сколько еще авторитарная фашиствующая хунта в Киеве будет угнетать людей, живущих в Испании?

Но надо помнить, что началось все с якобы запрета Михаила Булгакова (речь о романе писателя "Мастер и Маргарита". – Ред.). Фашистская хунта шаг за шагом борется с людьми, которые не дают запретить в Украине великую русскую литературу. Они следуют за фашистами, которые сжигали книги. Киевская хунта хочет сжечь память. Память дедов, которые воевали. Память о великих победах.

Следующим будем Илья Кива?

А кто, как не он, готовый до последнего вздоха защищать страницы великих произведений. Кива – это украинский Вольтер.

Только подумайте. Вольтеру приписывают слова "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить". Кива же может с гордостью сказать "Я не прочитал и строчки в своей жизни, но готов отдать все, даже яму с жомом, за право других читать книги русских писателей".

Парадоксально, но факт. Большинство защитников русской литературы в Украине – это люди, у которых на лице написано, что они никогда в своей жизни не читали. В том числе, русскую литературу. Они и говорят то иногда с трудом. Но они готовы жизнь положить за право читать. Вот это признак великих людей.

Они борются не за себя. Сами они не отличат Булгакова от Достоевского. Но им и не надо. Они хотят, чтобы другие читали. Это великие люди. Гуманисты жестоко 21-го века.

Они прошли через тяжелые 90-е, когда всех очкариков, умеющих читать, гнобили. Причем они же и гнобили. И теперь они должны искупить свою вину. Суркисы и Шуфричи делают это ради великой литературы, на которую у них не было времени. Слабые там не выживали. Поэтому они хорошо знают цену слову. Пацанскому слову.

И таких людей преследует Сорос и его посипаки. Таким людям пытаются закрыть рот. Но они не знают, все эти Бандерлоги, что молчащий Кива еще страшнее. Потому что молчащий Кива думает.

Молчание Кивы и Дубинского – это молчание ягнят, которых ведут на заклание масоны. Чтобы получить контроль над умами украинцев. Чтобы заставить читать Марка Твена вместо Булгакова, чтобы заменить Достоевского на Байрона, чтобы люди забыли Пушкина и читали только Драйзера. Вот она рука американской военщины. А что потом? Потом люди станут смотреть фильмы Вуди Аллена вместо "Любовь в большом городе"? Понимает ли это президент, чьими руками орудуют рептилоиды?

Сейчас они пришли за Шарием. И если мы будем молчать, то они продолжат. Заберут Facebook у Дубинского, лишат эфиров Максима Бужанского, отправят на рудники известную паломницу, жену Медведчука, а Киву посадят в его жомовою яму?

А потом что? Посадят в американскую тюрьму Игоря Коломойского? Будут попирать права лучших украинских граждан. И все это только потому, что народ молчит, когда приходят за лучшими, за смелыми, за верными русскому миру.

Не молчите, люди. Нельзя молчать. Радуйтесь. Кричите, а то вдруг это пройдет, как сон…

Сергей Фурса, liga.net

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