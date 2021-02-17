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Юлия Тимошенко предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси

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  • 17.02.2021, 14:55
Юлия Тимошенко предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси
Юлия Тимошенко

Ее поддержали другие украинские депутаты.

Ряд украинских народных депутатов выступили с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.

Как сообщается, законопроект №4493 был зарегистрирован в парламенте еще 14 декабря, пишет glavcom.ua.

«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», — говорится в обращении депутатов.

Призыв к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову подписали в том числе Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов.

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