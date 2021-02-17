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Нацбанк неожиданно отложил решение по ставке рефинансирования

  • 17.02.2021, 15:01
Нацбанк неожиданно отложил решение по ставке рефинансирования
Фото: bymedia

Официально причина переноса решения — дополнительный анализ.

Правление Национального банка отложило принятие решения о ставке рефинансирования на 12 марта 2021 года. Сегодня состоялось его заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Оно было перенесено с 12 на 17 февраля.

Надо отметить, что релиз о решении должны были опубликовать сегодня в полдень, но пресс-служба Нацбанка сообщила о задержке и продолжении заседания.

«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», — сообщается в пресс-релизе.

Таким образом, пока в стране будет действовать ставка рефинансирования в размере 7,75% годовых. Она была снижена до этого уровня в июле прошлого года.

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