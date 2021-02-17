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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

  • 17.02.2021, 15:10
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Договор был подписан в 1992 году в Бишкеке.

Кабинет Министров Украины принял решение выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств, передает gordonua.com.

Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке. Подписанты документа договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Как отмечается в пояснительной записке, за период с момента подписания соглашение для Украины оно не было практически реализовано.

Также в правительстве подчеркнули, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

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