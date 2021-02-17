Режим Лукашенко стреляет по собственным ногам
- Северин Квятковский, «Радыё Свабода»
- 17.02.2021, 15:17
Теперь сотням тысяч революционеров будут сочувствовать миллионы.
Атака на правозащитников и журналистов выглядит не более как имитацией бурной деятельности. Даже если все правозащитники и журналисты окажутся за решеткой или покинут страну, на протесты принципиально это уже не повлияет.
Генералы МВД и КГБ могут отчитаться Лукашенко об «успешно проведенной операции». Заодно временно умеренные самими людьми протесты приписать себе как победу в результате плодотворной деятельности «силовиков».
В реальности в условиях правового дефолта не только обыски, но даже аресты правозащитников не собьют протестных настроений, но еще больше разозлят людей.
Деньги и дальше будут передавать пострадавшим. Разве белорусам придется ускоренно разбираться, как получать финансы через всевозможные интернет-сервисы.
А теперь самое неприятное для властей. Страны старой демократии могут долго решать и не спешить реагировать на разгоны демонстрантов и даже на пытки в застенках. Но как только где-то идет атака на журналистов и правозащитников, в правительствах демократических стран срабатывает сигнал «Аларм!» и начинает мигать красная лампочка серьезной угрозы.
Когда-то страны современных демократий пережили свои диктаторские режимы, и теперь журналисты и правозащитники – это гаранты того, что диктатуры никогда не вернутся. И как результат для Беларуси – «дальнейшие санкции будут приняты единогласно».
Чем быстрее генералы перестанут жить прошлой войной (в нашем случае разгромом демократической оппозиции после Площади-2010), тем будет лучше для всех.
Тогда десяткам тысяч готовых выходить на протест сочувствовали сотни тысяч. Теперь сотням тысяч-миллионы.
Северин Квятковский, «Радыё Свабода»