закрыть
17 февраля 2021, среда, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим Лукашенко стреляет по собственным ногам

  • Северин Квятковский, «Радыё Свабода»
  • 17.02.2021, 15:17
Режим Лукашенко стреляет по собственным ногам

Теперь сотням тысяч революционеров будут сочувствовать миллионы.

Атака на правозащитников и журналистов выглядит не более как имитацией бурной деятельности. Даже если все правозащитники и журналисты окажутся за решеткой или покинут страну, на протесты принципиально это уже не повлияет.

Генералы МВД и КГБ могут отчитаться Лукашенко об «успешно проведенной операции». Заодно временно умеренные самими людьми протесты приписать себе как победу в результате плодотворной деятельности «силовиков».

В реальности в условиях правового дефолта не только обыски, но даже аресты правозащитников не собьют протестных настроений, но еще больше разозлят людей.

Деньги и дальше будут передавать пострадавшим. Разве белорусам придется ускоренно разбираться, как получать финансы через всевозможные интернет-сервисы.

А теперь самое неприятное для властей. Страны старой демократии могут долго решать и не спешить реагировать на разгоны демонстрантов и даже на пытки в застенках. Но как только где-то идет атака на журналистов и правозащитников, в правительствах демократических стран срабатывает сигнал «Аларм!» и начинает мигать красная лампочка серьезной угрозы.

Когда-то страны современных демократий пережили свои диктаторские режимы, и теперь журналисты и правозащитники – это гаранты того, что диктатуры никогда не вернутся. И как результат для Беларуси – «дальнейшие санкции будут приняты единогласно».

Чем быстрее генералы перестанут жить прошлой войной (в нашем случае разгромом демократической оппозиции после Площади-2010), тем будет лучше для всех.

Тогда десяткам тысяч готовых выходить на протест сочувствовали сотни тысяч. Теперь сотням тысяч-миллионы.

Северин Квятковский, «Радыё Свабода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип