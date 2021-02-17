Байден описал, как это жить в Белом доме 1 17.02.2021, 16:32

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Джо Байден

Фото: EPA

Президент США заявил, что это похоже на жизнь в «золотой клетке».

46-й президент США Джо Байден сравнил свою жизнь в Белом доме с «позолоченной клеткой». Об этом он сказал CNN (перевод – «Гордон») 16 февраля во время выступления в ратуше.

«Это немного похоже на позолоченную клетку с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то», – сказал Байден, сравнив свою жизнь в Белом доме с проживанием ранее в резиденции вице-президента США (она расположена на 80 акрах и включает лужайки и открытый бассейн).

Для Байдена каждый день кажется удивительным.

«Я просыпаюсь утром и спрашиваю [супругу] Джилл: «Где мы, черт возьми?» – пошутил Байден.

По его словам, он никогда не стремился быть президентом США, чтобы жить в Белом доме, но желал, чтобы «иметь возможность принимать решения о будущем страны».

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