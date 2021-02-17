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Затишье перед бурей

  • 17.02.2021, 16:50
Затишье перед бурей
фото: ТАСС

Весна реально может быть горячей.

Читатель Telegram-канала "Баста!" поделился своим мнением о развитии ситуации в Беларуси. Он считает, что протестная весна реально может быть горячей:

- Только эта оккупация является историческим феноменом. Здесь нет государства-агрессора, здесь режим уничтожает свой народ. Законодательство не работает, любое инакомыслие подавляется, любое проявление свободы должно быть растоптано.

Еще не так давно исполкомы отвечали на запрос о флагах на окнах: "Это ваше личное пространство и никого не интересует что висит на вашем окне". А что сейчас?

Когда на улицах городов были сотни тысяч человек, режиму было не до флажков на окнах, сейчас же видя почти в каждом окне бело-красное сочетание цветов, режим понимает, что это тоже протест. Потому что это визуализация. Мы видим, как нас много.

Некоторые не понимают, зачем флажки на деревьях, зачем флаги на столбах, наклейки и прочее, это же не протест. Нет, "диванные агрессоры", это тоже форма протеста, причем режим он бесит. А мы знаем, что нас много.

Многие ожидают горячую весну, общаясь с несогласными с рабством гражданами, и понимают, что весна реально может быть горячей.

Режим решил, что он запугал народ, раздавил и ему осталось только чуточку дожать. Это ошибка! Нет, это затишье перед бурей.

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