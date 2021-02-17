Ученые выявили гибридный штамм коронавируса 17.02.2021, 17:11

Новый вид коронавируса обнаружила сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США.

Специалисты из США обнаружили гибридную версию коронавируса, которая появилась в результате слияния двух штаммов SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля пишет издание «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Новый вид коронавируса обнаружила сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США Бетт Корбер. По ее мнению, гибридный вирус появился из-за слияния британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.

Пока был зарегистрирован лишь один случай заражения новой версией вируса, однако исключать другие случаи нельзя, считают специалисты. Также пока нет достоверных данных о заразности штамма и его устойчивости к вакцине против COVID-19.

Ученые высказали предположение о том, что гибридная версия коронавируса могла возникнуть из-за того, разные версии вируса заразили одну и ту же клетку, после чего произошло размножение клетки уже с новым вариантов генов.

Ранее эксперты считали, что такой вариант появления гибрида маловероятен, так как требует очень специфичных условий.

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