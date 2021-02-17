закрыть
17 февраля 2021, среда, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выявили гибридный штамм коронавируса

  • 17.02.2021, 17:11
Ученые выявили гибридный штамм коронавируса

Новый вид коронавируса обнаружила сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США.

Специалисты из США обнаружили гибридную версию коронавируса, которая появилась в результате слияния двух штаммов SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля пишет издание «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Новый вид коронавируса обнаружила сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США Бетт Корбер. По ее мнению, гибридный вирус появился из-за слияния британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.

Пока был зарегистрирован лишь один случай заражения новой версией вируса, однако исключать другие случаи нельзя, считают специалисты. Также пока нет достоверных данных о заразности штамма и его устойчивости к вакцине против COVID-19.

Ученые высказали предположение о том, что гибридная версия коронавируса могла возникнуть из-за того, разные версии вируса заразили одну и ту же клетку, после чего произошло размножение клетки уже с новым вариантов генов.

Ранее эксперты считали, что такой вариант появления гибрида маловероятен, так как требует очень специфичных условий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип