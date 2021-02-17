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Эксперт о возможной инфляции: Начнет исчисляться двузначным числом, свыше 10%

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  • 17.02.2021, 17:40
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Эксперт о возможной инфляции: Начнет исчисляться двузначным числом, свыше 10%

Экономика может провалиться.

Несмотря на рекордное за последние годы ускорение инфляции, решение по ставке отложено.

— В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании Правления 12 марта 2021 года, — сообщает пресс-служба Нацбанка.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Инфляция в январе этого года тоже практически достигла этого уровня — 7,7%.

— Если инфляция пойдет такими же темпами в феврале, то случится то, чего не должно быть в нормальной экономике, — объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба. — Ставка рефинансирования центрального банка, в России ее называют «ключевая», на Западе — «учетная», всегда должна быть выше инфляции. В противном случае центробанк будет кредитовать банки под отрицательную процентную ставку. Это приведет к исчерпанию его ресурсов.

Он согласился с тем, что Национальному банку Беларуси нелегко проводить свою политику в нынешних условиях.

— По идее, конечно, сейчас надо повышать ставку рефинансирования, поскольку она сравнялась с уровнем инфляции. Но если Нацбанк это сделает, он сразу сорвет установку Лукашенко обеспечить дешевыми кредитами реальный сектор экономики. Есть указание раздать дешевые кредиты госпредприятиям, которые находятся в очень тяжелом финансовом положении.

И в Нацбанке этого боятся. Я думаю, что перенос заседания — это чисто психологический аспект, чтобы, как минимум, попытаться оттянуть время и не нарываться на реакцию Лукашенко, — полагает эксперт.

Он отмечает, что именно в период правления Павла Каллаура в стране удалось подавить инфляцию до приемлемого уровня, и что сейчас все заслуги банкиров могут быть аннулированы.

— Нельзя допустить, чтобы ситуация привела к уменьшению ресурсов всей банковской системы. Нацбанк с приходом Каллаура так много сделал, чтобы снизить инфляцию до нормального уровня. И все это можно сейчас потерять.

Естественно, и сейчас Нацбанк ищет выход. Но на него давят, так или иначе это ведет к росту денежной массы, потому что установка такая, чтобы дать дешевые кредиты, особенно так называемые «директивные» через коммерческие банки. А как это сделать?

Если идти традиционным путем, смягчить монетарную политику, то, конечно, инфляция пойдет вверх, а за ней не за горами девальвация со всеми последствиями, которые мы имели в 2011 году, когда был сильнейший валютно-финансовый кризис, — напомнил экономист.

Он предупредил, если политика государства в отношении экономики не изменится, то мы вспомним не только кризисный 2011 год, но и пресловутые 90-е, которыми нас так любят пугать.

— Это может привести к тому, что было в 90-е годы, когда банковские ставки все были ниже уровня гиперинфляции. Тогда если бы банки повысили свои ставки, как полагалось, никакие предприятия не потянули бы такие кредиты. Банки работали, поддерживая предприятия в ущерб ресурсов банковской системы.

Вот сейчас мы можем провалиться в эти 90-е. И первым признаком станет момент, когда инфляция начнет исчисляться двузначным числом, свыше 10%, — отметил Борис Желиба.

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