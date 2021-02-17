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Ученые из Британии намеренно инфицируют коронавирусом 90 добровольцев для исследования

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  • 17.02.2021, 18:07
Ученые из Британии намеренно инфицируют коронавирусом 90 добровольцев для исследования

Они будут наблюдать за течением COVID-19 в контролируемой среде.

Великобритания в течение месяца будет проводить первое в мире исследование процесса инфицирования людей COVID-19 после получения одобрения британского органа по вопросам этики клинических испытаний, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на The Guardian.

В исследовании примут участие около 90 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые будут намеренно инфицированы COVID-19 в безопасной и контролируемой среде.

Начальный этап испытания намерен выявить наименьшее количество вируса, необходимое для инфицирования, исследовать иммунный ответ организма и проследить, как вирус передается от человека к человеку.

Участники будут под пристальным наблюдением медиков и ученых 24 часа в сутки после контакта с вирусом. Команда ученых добавляет, что будет использовать вариант COVID-19, который циркулировал в Великобритании в прошлом году, а не штамм, появившийся недавно.

Ученые надеются, что это исследование даст врачам больше важной информации о COVID-19, об иммунном ответе организма человека, необходимом для защиты от болезни, и поможет найти пути к завершению пандемии, помогая разработке вакцин и методов лечения. Желающие принять участие в исследовании оставляли заявки на британском сайте Covid Challenge.

Исследование было поддержано инвестициями правительства Великобритании. После первого этапа испытания ученые планируют провести подобное исследование с людьми, которые уже сделали прививки против коронавируса.

Подобные испытания не новость. Ранее такие исследования уже помогли в разработке методов лечения других заболеваний, как холера и грипп, например.

Бизнес-секретарь Кваси Квартенг заявил, что исследование станет важным элементом в борьбе с Ковидом.

«Несмотря на то, что наблюдается большой прогресс в разработке вакцин, мы хотим найти наилучшие и самые эффективные препараты для долгосрочного использования. Это исследование поможет дополнить знания ученых о том, как коронавирус влияет на людей, и со временем может способствовать еще более быстрой разработке вакцин», - говорит Квартенг.

«Мы попросили добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет присоединиться к этому исследованию и помочь нам понять, как вирус заражает людей и почему он так легко распространяется. Наша конечная цель - установить, какие вакцины и методы лечения лучше всего подходят для борьбы с этой болезнью», - говорит главный автор исследования, доктор Крис Чиу из Имперского колледжа в Лондоне.

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