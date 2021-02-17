Пропагандисты решили похвастаться белорусской медициной, но прокололись на географии 6 17.02.2021, 18:15

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Фото: planeta.press

Фотофакт.

Читатели Charter97.org обнаружили ошибку на новом стенде «Белсоюздрука». Как оказалось, у наших пропагандистов огромные пробелы в географии: они не в состоянии отличить друг от друга соседей Беларуси — Литву и Латвию.

Вчера мы сообщали о том, как минские чиновники решили похвалиться количеством музеев, но в итоге опозорились.

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