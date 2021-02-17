Суды над участниками концерта РСП — 660 суток и 13 050 рублей штрафа на всех 13 17.02.2021, 18:22

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Павел Городницкий (слева) и Денис Тарасенко

Судьи выносили максимальное наказание всем задержанным.

В Жодинском ИВС завершились суды над 59 задержанными на концерте группы "Разбитое Сердце Пацана". Как сообщает "Еврорадио", судьи присудили 660 суток и 13 050 рублей штрафа на всех.

Судьи выносили максимальное наказание всем задержанным — 15 суток или 30 базовых величин (на сегодня это 870 рублей). В результате 44 человека будут отбывать арест, а 15 человек были оштрафованы.

Как отмечают правозащитники, задержаны на концерте были целые семьи. Например, трое членов семьи Григоровичей получили по 15 суток. Алексей и Дарья Алексеевы встретятся только через 15 суток, как и Татьяна и Иван Котовы. А в семье Пехота две женщины получили штраф по 30 базовых, а двое мужчин — по 15 суток.

Все музыканты РСП были осуждены на 15 суток.

Всего за концерт участники получили 660 суток (1 год и 8 месяцев) ареста и 13 050 рублей штрафа.

Концерт групп "Разбитое Сердце Пацана", Panska Moc и Ok-Band проходил вечером 13 февраля на турбазе под Смолевичами. ОМОН задержал всех участников и зрителей концерта — 68 человек. Некоторых отпустили почти сразу. Пресс-служба МВД заявила, что на турбазе проходил сбор активистов деструктивных телеграм-каналов "под видом концерта".

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