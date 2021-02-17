До -26°С ожидается в Беларуси в четверг 1 17.02.2021, 18:37

Днем будет без осадков.

До 26 градусов мороза ожидается в Беларуси 18 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами по востоку пройдет небольшой снег. Днем будет без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса мороза, местами - минус 23-26, по югу - минус 10-15. Днем будет 8-13 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 6-7.

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