Виктор Бабарико держится прекрасно 10 17.02.2021, 19:00

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Фото: официальный телеграм-канал Виктора Бабарико

Что происходит на суде над политиком?

Наталья Реут, которой удалось попасть на суд над Виктором Бабарико, поделилась своими впечатлениями в перерыве между слушаниями.

Бывший член избирательного штаба Виктора Бабарико Наталья Реут присутствовала на заседании 17 февраля, куда не пустили большинство желающих, и после первого судебного заседания решила не выходить из здания на обед, чтобы попасть на продолжение судебного процесса, пишет «Радыё Свабода».

Зал довольно большой, слышно не все

Наталья рассказывает, как ей удалось попасть в зал.

«Думаю, это из-за моей целенаправленности. С Божьей помощью все сложилось хорошо. Они сделали «границы» скотчем, чтобы люди в зале не сидели плотно, два человека на скамейке, - рассказывает Наталья. - Мы ожидали, что зал будет заполнен членами БРСМ, но, судя по всему, есть люди из других учреждений. Зал довольно большой, но можно было найти и побольше. К сожалению, не все слышно, что говорят судьи и адвокаты. Я не знаю, почему они не используют звукоусиливающее оборудование».

Чтобы войти в зал, Наталья дважды прошла рамку с металлоискателями - у входа в здание и затем возле зала, где проходит процесс. Телефон пришлось оставить в специальном тайнике с ключом от вещей.

«Показываем друг другу «сердечки»

«Видно, что судья волнуется и даже перепутал процедуры, забыл огласить состав суда. Адвокаты и сам Виктор ведут себя красиво, достойно, мне это очень нравится. Я уверена, что Виктор в отличной форме, и его силе можно позавидовать, он очень уверенно звучит», - говорит Наталья.

На видео видно, как Виктор Бабарико держит руки за спиной. Но, по словам Натальи, это не значит, что он в наручниках - может, у него болит спина.

«Виктор немного похудел, у него спадают штаны. Но мне показалось, что все хорошо. Изменилась прическа, раньше была коротко острижена и прямая, а теперь волосы как-то росли сверху, выглядят иначе. Мне показалось, что поседел. Сложно сказать, потому что видела издалека. Его поместили в самую дальнюю клетку, с ним еще две. Но показываем друг другу сердца, я показала ему «обнимашку».

Клетки с «подсудимыми» охраняют милиционеры.

«Я не знаю, почему они там стоят, потому что понятно, что человеку никуда не сбежать, они только закрывают его, чтобы не было видно. Все это выглядит глупо и некрасиво. Такой человек, как Виктор, мог бы пойти домой и не сбежать. Но по этому делу все давно уже ясно. Я надеюсь на Божий суд, а не на этот. Что будет с этим судом, ясно. Я верю, что сейчас мы участвуем в великой игре Бога, и у каждого теперь есть возможность показать, чего он стоит, а чего нет. И как говорят мои родственники, Бог не Тимошка, он видит немножко», - говорит Наталья.

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