В ЕС удивлены, почему РФ предлагает другим странам «Спутник V», не вакцинировав свое население 8 17.02.2021, 19:08

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Европейское агентство лекарственных средств еще не получало заявку на регистрацию российской вакцины.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля заявила, что стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает в ЕС недоумение. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз [вакцины "Спутник V"], но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", – отметила фон дер Ляйен.

При этом она добавила, что это "вопрос, на который должен быть дан ответ".

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Европейское агентство лекарственных средств еще не получало заявку на регистрацию "Спутник V", а для ее подачи необходимо предоставить "полный пакет данных".

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. Единственной страной ЕС, которая разрешила прививки российским препаратом, стала Венгрия.

В России отечественным препаратом привились более 2 млн человек из 146 млн жителей страны.

По данным производителя, "Спутник V" зарегистрирована в 29 странах. Сегодня стало известно о регистрации российской вакцины в Габоне. Ранее ее одобрили в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

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