В России создали петицию против выдачи Лукашенко кредита

В России создали петицию против выдачи Лукашенко кредита15
- 17.02.2021, 19:18
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Авторы петиции считают, что выдача кредитов режиму портит международный имидж РФ.
В России создали петицию против выдачи режиму Лукашенко очередного кредита.
«Есть достаточно свидетельств, что предыдущие государственные кредиты Республике Беларусь были потрачены на осуществление неправомерных насильственных действий силовых структур по отношению к гражданам Республики Беларусь. Международный имидж нашего государства от этого скорее падает, нежели растёт», - говорится в одном из ее пунктов.
На данный момент петицию подписали уже более 2,5 тысяч человек. Подписать петицию можно здесь.