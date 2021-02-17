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В России создали петицию против выдачи Лукашенко кредита

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  • 17.02.2021, 19:18
  • 2,522
В России создали петицию против выдачи Лукашенко кредита

Авторы петиции считают, что выдача кредитов режиму портит международный имидж РФ.

В России создали петицию против выдачи режиму Лукашенко очередного кредита.

«Есть достаточно свидетельств, что предыдущие государственные кредиты Республике Беларусь были потрачены на осуществление неправомерных насильственных действий силовых структур по отношению к гражданам Республики Беларусь. Международный имидж нашего государства от этого скорее падает, нежели растёт», - говорится в одном из ее пунктов.

На данный момент петицию подписали уже более 2,5 тысяч человек. Подписать петицию можно здесь.

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