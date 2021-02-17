Белорусы Москвы вышли на ежедневную акцию солидарности 2 17.02.2021, 20:39

Диаспора поддержала Виктора Бабарико.

Белорусы Москвы вышли на ежедневную акцию солидарности.

«Судилище» - это что-то среднее между «судом» и «днищем» (белорусы согласятся). Сегодня началось очередное показательное шоу в зале суда над одним из символов перемен - Виктором Бабарико.

Московская диаспора выражает слова поддержки Виктору Дмитриевичу - человеку слова и искренней души. Мы желаем Вам только победы!» - передают белорусы Москвы.

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