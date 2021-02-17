закрыть
17 февраля 2021, среда, 21:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы Москвы вышли на ежедневную акцию солидарности

2
  • 17.02.2021, 20:39
Белорусы Москвы вышли на ежедневную акцию солидарности

Диаспора поддержала Виктора Бабарико.

Белорусы Москвы вышли на ежедневную акцию солидарности.

«Судилище» - это что-то среднее между «судом» и «днищем» (белорусы согласятся). Сегодня началось очередное показательное шоу в зале суда над одним из символов перемен - Виктором Бабарико.

Московская диаспора выражает слова поддержки Виктору Дмитриевичу - человеку слова и искренней души. Мы желаем Вам только победы!» - передают белорусы Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип