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Новая стратегическая концепция НАТО будет направлена на сдерживание РФ и Китая

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  • 17.02.2021, 21:57
Новая стратегическая концепция НАТО будет направлена на сдерживание РФ и Китая
Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, незаконную аннексию Крыма и ситуация фундаментально изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что текущая стратегия не учитывает изменение баланса сил и наращивание сил Китаем, а также не принимает во внимание изменения климата.

По его словам, НАТО должен стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия России и Китаю.

"Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации в большем количестве вопросов. В то же время, нам необходимо расширять политическое и практическое сотрудничество диалог со всеми одинаково мыслящими с нами демократическими государствами по всему миру, чтобы защитить обоснованный на международном праве порядок, который подрывается странами, не разделяющими наши ценности, такими как Россия и Китай", - сказал генсек.

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