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Талоны на питание

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  • Антон Орехъ
  • 17.02.2021, 23:03
Талоны на питание
Антон Орехъ

Вот и все, что нужно знать о состоянии государства и эффективности его управления.

Как красиво это звучит, да? Путин предложил подумать о введении продовольственных сертификатов. Вручают тебе не таракашку на палочке и не поповытиралку бумажную, а Сертификат! И не какой-то там «на жратву», а «продовольственный» — со всем к тебе уважением! Что это значит на практике? Что третьем десятке лет правления этого чудесного мужчины, мы пришли к талонам на еду. Вот и всё, что вам нужно знать в данный момент о состоянии государства и эффективности его управления. Россияне с колен поднялись, все им завидуют, все их боятся, они самые красивые, самые одухотворенные. А в финале – талоны на усиленное питание. Впрочем, это еще не финал. Каким он будет в дальнейшем зависит от степени глупости принимаемых мер. Запас глупости велик. Почти столь же велик, как запасы нефти и газа, на которых мы паразитируем и благодаря которым как-то держимся. Дурить всерьез власти начали, когда придумали фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Чем очень насмешили и сахар, и масло, и торговцев с производителями. Чтобы понять эту глупость, не надо учиться экономике ни дня – достаточно было пожить при советской власти. Плановая экономика, фиксированные цены – равно дефицит и спекуляция. Так будет всегда – никаких исключений. Росстат уже сообщил о падении производства сахара и подсолнечного масла. Но начав игру в скрещивание ежа и ужа, остановиться уже трудно.

И правительство продолжает при формально рыночной экономике разрабатывать социалистические планы по фиксации цен то на одно, то на другое: овощи, зерно, может быть, макароны, колбасу. Потому что цены растут на всё. Вы можете сколько угодно балакать про импортозамещение и отличный урожай, но все мы ходим в магазин и видим, что тот же самый набор продуктов, который год назад стоил столько-то, сегодня стоит дороже совсем не на три копейки. А через неделю еще подорожает, а через месяц – ещё. А зарплаты и пенсии не изменятся. И эта ситуация страшнее Навального и западного вмешательства в наши фарсовые выборы. Легко переживать за Байдена и Трампа, радоваться поставкам вакцины в Аргентину или негодовать по поводу закрытия трех оппозиционных телеканалов Украины, когда тебе равномерно поступает корм по привычной цене – когда холодильник выступает верным союзником телевизора. Народ российский устроен, к сожалению, так, что желудок для него является важнейшим из органов чувств. Многим желудок заменяет заодно и мозги. А когда в желудке забурчит, то и в мозгах возможно брожение. Значит, надо что-то делать! Как-то заткнуть болтливых граждан, запихнув им в пасть хоть батон колбасы, хоть пачку сахара. Поэтому готовимся к талонам. Чтобы старики и нищие не отбросили коньки до выборов, когда власти так понадобятся крестики и галочки. Но старикам не привыкать. Те же ветераны труда и войны, которые, по меткому выражение прокурора Фроловой, дали нам жизнь, уже получают как высшую награду и великую милость, продуктовые наборы с жухлой крупой и сизыми конфетами. Просто теперь эта благодать коснется неопределенно широкого круга лиц.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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