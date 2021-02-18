«Суммы какие-то сумасшедшие»: жировки за январь шокировали жителей Барановичей 18 18.02.2021, 8:16

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Как изменились платежи за услуги ЖКХ?

На днях горожане получили извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг за январь. И суммы, указанные там, мягко говоря, удивили жильцов. Если сравнивать с декабрем, платежи в некоторых квартирах выросли на 30–50%. Intex-press узнала, что произошло.

Как изменились платежи в жировках

Многие жители Барановичей рассказывают, что январские жировки у них оказались значительно «тяжелее» декабрьских. Например, хозяйка трехкомнатной квартиры на улице Репина Анастасия говорит, что сумма в жировке за декабрь у нее составила 68,5 рубля, а за январь – больше 89 рублей. Количество зарегистрированных жильцов в ее квартире осталось прежним (два человека), расход воды тоже почти не изменился. При этом жировка подорожала на 30%.

Еще одна жительница города Светлана рассказывает, что за ЖКУ в своей «трешке» площадью 81 квадратный метр по декабрьским тарифам она заплатила 60 рублей, а по январским выставили к оплате 88 рублей, то есть почти на 47% больше.

Аналогичная картина – и в других жировках, которыми поделились наши читатели.

– Говорили, что с 1 января коммуналка подорожает всего на несколько процентов. А тут получилось, что чуть ли не в полтора раза! Суммы какие-то сумасшедшие, – говорит хозяйка двухкомнатной квартиры в Боровках, у которой итоговый платеж по жировке увеличился с 53 до 76 рублей.

Что произошло

Во-первых, некоторые тарифы ЖКХ с 1 января действительно подорожали. Из услуг, которые указаны в жировках, в этом списке техобслуживание (плюс 11,4%), капремонт (плюс 13%), вода (тариф на водоснабжение вырос на 13%, на канализацию – на 11%), вывоз мусора (плюс 7,5%), техобслуживание лифта (плюс 4%), а также размеры возмещения расходов на электричество для лифта и освещения мест общего пользования.

По нашим подсчетам, из-за роста тарифов жировка для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в двушке 48 квадратных метров, подорожала примерно на 15%: с 65 до 75 рублей.

Кстати, с 1 января выросли также тарифы на электричество и газ, которые не указаны в извещениях.

Во-вторых, январь был значительно холоднее декабря, поэтому по факту на обогрев было потрачено больше Гкал тепловой энергии, чем в декабре. В итоге хотя сам тариф на тепловую энергию с 1 января не менялся (он составляет 20,6216 рубля за Гкал), платеж за эту услугу вырос.

Например, в декабре, по данным жировки, предоставленной читательницей, на обогрев ее трехкомнатной квартиры было израсходовано около 1,9 Гкал тепловой энергии, в январе – 2,2 Гкал, в результате плата за отопление увеличилась с 38,49 рубля за декабрь до 45,3 рубля за январь.

В-третьих, в декабре некоторым горожанам сделали перерасчет за электроэнергию, затраченную на освещение вспомогательных помещений, и электричество на работу лифтов. В течение года плату за эти услуги начисляют по предельно допустимому тарифу, а в декабре традиционно делают перерасчет по фактическому потреблению. Согласно жировкам некоторым людям вернули по 2–3 рубля, а некоторым – около 20 рублей. С учетом этого перерасчета декабрьская жировка у многих была «легче» ноябрьской, а январская (по сравнению с декабрьской) кажется «очень дорогой».

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