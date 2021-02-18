закрыть
18 февраля 2021, четверг, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко страшно боится весны»

20
  • 18.02.2021, 8:43
  • 6,733
«Лукашенко страшно боится весны»
фото: ТАСС

У диктатора — нервная агония.

Представитель правозащитного центра «Весна» Сергей Сыс рассказал украинскому изданию «Гордон» о ситуации в Беларуси.

«Пошел вразнос наш государственный организм. Лукашенко страшно боится весны. Это время гражданской активности в Беларуси.

Всегда 25 марта, когда отмечается День воли, на улицы выходит много протестующих.

И у него (Лукашенко — ред.) нервная агония. Даже прошедшее «всебелорусское собрание» не успокоило его. Плюс вскоре будет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Не исключено, он чувствует, что там все будет не очень хорошо», – отметил Сергей Сыс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип