«Лукашенко страшно боится весны»20
- 18.02.2021, 8:43
- 6,733
У диктатора — нервная агония.
Представитель правозащитного центра «Весна» Сергей Сыс рассказал украинскому изданию «Гордон» о ситуации в Беларуси.
«Пошел вразнос наш государственный организм. Лукашенко страшно боится весны. Это время гражданской активности в Беларуси.
Всегда 25 марта, когда отмечается День воли, на улицы выходит много протестующих.
И у него (Лукашенко — ред.) нервная агония. Даже прошедшее «всебелорусское собрание» не успокоило его. Плюс вскоре будет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Не исключено, он чувствует, что там все будет не очень хорошо», – отметил Сергей Сыс.