«Лукашенко страшно боится весны» 20 18.02.2021, 8:43

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фото: ТАСС

У диктатора — нервная агония.

Представитель правозащитного центра «Весна» Сергей Сыс рассказал украинскому изданию «Гордон» о ситуации в Беларуси.

«Пошел вразнос наш государственный организм. Лукашенко страшно боится весны. Это время гражданской активности в Беларуси.

Всегда 25 марта, когда отмечается День воли, на улицы выходит много протестующих.

И у него (Лукашенко — ред.) нервная агония. Даже прошедшее «всебелорусское собрание» не успокоило его. Плюс вскоре будет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Не исключено, он чувствует, что там все будет не очень хорошо», – отметил Сергей Сыс.

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