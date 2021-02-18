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Политолог: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича

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  • 18.02.2021, 8:53
  • 1,932
Политолог: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича

Белорусский правитель — банкрот, и это хорошо понимают в Кремле.

Лукашенко — банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без денег, которые он будет буквально выдавливать из российского президента, пишет в своем телеграм-канале известный российский политолог Андрей Суздальцев.

При этом, отметим, что в российском обществе и политическом классе отношение к кредитованию белорусского режима остается крайне отрицательным, российский истеблишмент считает уже давно ставшей традицией постоянную финансовую «подкормку» крайне непостоянного Лукашенко бессмысленным и зеркальным повторением кредита Януковичу в декабре 2013 года.

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