Политолог: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича

Политолог: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича7
- 18.02.2021, 8:53
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Белорусский правитель — банкрот, и это хорошо понимают в Кремле.
Лукашенко — банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без денег, которые он будет буквально выдавливать из российского президента, пишет в своем телеграм-канале известный российский политолог Андрей Суздальцев.
При этом, отметим, что в российском обществе и политическом классе отношение к кредитованию белорусского режима остается крайне отрицательным, российский истеблишмент считает уже давно ставшей традицией постоянную финансовую «подкормку» крайне непостоянного Лукашенко бессмысленным и зеркальным повторением кредита Януковичу в декабре 2013 года.