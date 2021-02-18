Медики объяснили странные симптомы коронавируса 18.02.2021, 9:09

1,088

Исследование провели специалисты из США.

Американские ученые-медики впервые обосновали причины болей в суставах и мышцах, возникающих у некоторых пациентов с COVID-19, и проиллюстрировали эти случаи с помощью радиологических изображений. Результаты исследования опубликованы в журнале Skeletal Radiology.

Многие больные COVID-19 жалуются на боли в суставах и мышцах, а у некоторых на фоне новой коронавирусной инфекции развиваются и более серьезные осложнения, такие как ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног, известное как "ковид-пальцы".

Ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели ретроспективное исследование среди пациентов, поступивших в Северо-западную мемориальную больницу в Чикаго в период с мая 2020 года по декабрь 2020 года, у которых во время или после заболевания COVID-19 проявились "странные" симптомы, которые побудили их обратиться к ревматологу или дерматологу.

Авторы обследовали этих пациентов с помощью комплекса радиологических методов — КТ, МРТ, УЗИ — и установили, что постковидные скелетно-мышечные симптомы часто связаны с аутоиммунной реакцией организма.

"Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Свати Дешмука (Swati Deshmukh), доцента костно-мышечной радиологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета. — Большинство пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы после COVID-19 восстанавливаются, но для некоторых симптомы становятся настолько серьезными, что могут повлиять на их качество жизни".

В этих случаях для более точной диагностики необходимо задействовать современные методы визуализации, считают авторы.

"Изображение позволяет нам отличить простую боль в теле, наблюдаемую, например, при гриппе, от боли в мышцах и суставах, вызванной COVID-19. В некоторых случаях радиологи могут даже поставить на основе опорно-двигательный томографии диагноз пациентам, которые не подозревают, что они заразились коронавирусом", — объясняет Дешмук.

Авторы отмечают, что радиологические методы позволяют увидеть различные образования: отеки и воспалительные изменения тканей — наличие жидкости и опухолей; гематомы — скопления крови; омертвевшие ткани, свидетельствующие о начале гангрены.

"У некоторых пациентов повреждены нервы, а у других проблема заключается в нарушении кровотока и образовании сгустков, — продолжает ученый. — Важно различать, что из этого вирус вызывает напрямую, а что связано с ответной реакцией организма. Для правильного лечения врачам нужно знать, что происходит. Например, если у пациента после заражения COVID-19 началась постоянная боль в плече, лечащий врач может направить его на МРТ или УЗИ, а радиолог, зная, что коронавирусная инфекция иногда вызывает воспалительный артрит, отправит пациента к ревматологу для дальнейшего обследования".

В своей статье исследователи рассматривают различные типы скелетно-мышечных нарушений при COVID-19 и приводят примеры их визуализации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».