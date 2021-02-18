«Орел и решки»: как вокруг дворца Путина выросли дворцы его свиты 2 18.02.2021, 9:31

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фото: NAvalny.com

Путеводитель по «Путинской ривьере».

В своем фильме «Дворец для Путина» Алексей Навальный показывает проект роскошного замка, якобы строящегося для президента рядом с Геленджиком.

Хотя телеканал «Россия 1» через 10 дней после выхода расследования предъявил обществу бетонные стены (демонстрирующие отсутствие гламура) и нового собственника дворца Аркадия Ротенберга (демонстрирующего отсутствие Путина), объект по-прежнему выглядит величественным.

Но в фильме Навального ничего не говорилось о том, что вокруг «путинского дворца» уже выросли как грибы не менее роскошные и охраняемые усадьбы, тоже почти дворцы — они принадлежат людям из ближайшего окружения президента.

На сам дворец и прилегающие к нему винодельни, по данным Навального, потрачено 100 млрд рублей, но и соседские поместья по самым скромным оценкам стоят десятки миллиардов рублей.

Корреспонденты «Открытых медиа» объехали окрестности дворца и с помощью сотен выписок из Росреестра и рассказов местных жителей составили путеводитель по «Путинской ривьере».

Новости, которые журналисты узнали, составляя этот путеводитель:

В ближайшем будущем окрестности дворца станут еще роскошнее. На территории «Усадьбы Дивноморское», которую называли «Диминой дачей», строится аквапарк — но не для туристов, а для владельцев этого «закрытого объекта».

Примерно через год к удобствам усадьбы вроде трубопровода с вином (из подвалов в дом приемов) добавятся водные развлечения. При дворце появится огромная охотничья база — в прошлом году владельцу резиденции выделили участок в 119 га посреди особо охраняемых лесов.

Семья Олега Дерипаски еще больше приблизилась к дворцу, выкупив по-соседству, в Красной щели, советскую турбазу на берегу и арендовав лес вокруг нее. Всего же у семьи в аренде — десятки тысяч га охотничьих угодий к востоку от дворца.

Подробнее о всех дворцах «Путинской ривьеры» читайте по ссылке.

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