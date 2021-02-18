«Людей хотят довести до крайности, чтобы взорвалось так, что мало никому не покажется» 1 18.02.2021, 9:36

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Экономист рассказал, как власти добавляют пару в закрытом «котле».

Комитет госконтроля направил в Министерство финансов письмо насчет изменения условий работы для индивидуальных предпринимателей.

Среди предложений – отмена единого налога для ИП и переход на упрощенную систему налогообложения, повышение ставок налога (на юридические, маркетинговые, консультационные, аудиторские «и иные» услуги) до 16%, повышение взносов в ФСЗН, введение 13%-й платы за снятие наличных денег свыше 3 тысяч рублей в месяц и другое.

Экономист Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что причина предлагаемых изменений «сугубо политическая».

«Это, пожалуй, единственное, чем можно было хвастаться властям при обсуждении инвестиционного климата: плоской шкалой налогообложения физлиц и упрощенной системой налогообложения предпринимателей и малых предприятий. Это система продержалась довольно длительное время, поэтому трудно объяснить ее отмену чем-то другим кроме откровенного желания отомстить ипэшникам», – сказал Марголин.

Он напомнил, что на заре президентства Лукашенко называл предпринимателей «вшивыми блохами» и мечтал «пожать руку последнему предпринимателю» после того, как ему удалось бы «поднять» госпредприятия.

«Как мы видим, теперь госпредприятия еще в худшем состоянии, чем были раньше, но желание Лукашенко возродилось. Предпринимателям мстят за их участие в протестах и забастовках», – считает Марголин.

По его мнению, серьезно помочь наполнению доходной части бюджета предлагаемое решение не сможет.

«Потому что существенной части ИП придется закрыться. Многие ипэшники едва оставались на плаву, среди них немало людей пенсионного возраста, готовых работать за небольшой заработок. Розничная торговля, общественное питание и другие услуги и так пострадали из-за пандемии. Если в других странах власти думают, как помочь этим категориям, то у нас наоборот», – отметил Марголин.

В целом он видит три возможных варианта действий для ИП при изменении условий их работы: закрыться, уйти в подполье, пытаться выжить при новой налоговой системе.

«На мой взгляд, делается все, чтобы озлобленность в обществе росла. Людей словно хотят довести до крайности, чтобы взорвалось так, что мало никому не покажется», – сказал Марголин.

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