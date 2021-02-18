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Агрофюрер, приготовься на выход

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  • 18.02.2021, 9:43
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Агрофюрер, приготовься на выход
фото: ТАСС

Психопата подводят к самоуничтожению.

Телеграм-канал «Ник и Майк» написал о том, что в МИД России зреет недовольство Тараканом.

«Всем очевидно что агрофюрер болен психически.

Есть понимание того, что агрофюрер не уйдет сам и этим нужно что-то делать.

Нет понимания того, что нужно делать. Поэтому пока решено не мешать реализации планов психопата по самоуничтожению», — пишет телеграм-канал.

В связи с этим «Ник и Майк» делает следующие выводы:

«Белорусская номенклатура, проснитесь, пока не стало жарко. Замочат свои же, и Россия не поможет. Не нужно испытывать по этому поводу наивные иллюзии.

Агрофюрер, приготовься на выход. Уничтожая своих последних сторонников - ты уничтожаешь самого себя. Хотя где тебе это понять - на курсах общества «Знание» этому не учили. Чем сильнее репрессии - тем меньше времени дает даже «заклятый друг», а Ростов становится дальше».

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