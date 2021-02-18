закрыть
18 февраля 2021, четверг, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врачи назвали фрукты для укрепления позвоночника

3
  • 18.02.2021, 9:46
  • 2,715
Врачи назвали фрукты для укрепления позвоночника

Этот рецепт используют спортсмены-олимпийцы.

Чтобы укрепить здоровье спины, в частности, позвоночника, на ночь нужно съедать в небольших количествах набор фруктов, пишет u-news.com.ua.

Каждый вечер перед сном в течение 1,5 месяцев ешьте курагу, инжир, чернослив.

Следует есть в таком соотношении:

1 плод инжира (смоковницы)

5 сушеных абрикосов (кураги)

1 плод чернослива.

Эти плоды содержат вещества, которые вызывают восстановление тканей, составляющих межпозвонковые мягкие диски. Также эти вещества делают эти ткани более устойчивыми и упругими. Усиление этих тканей приводит к тому, что позвонки начинают сами становится на отведенные им природой места, без внешней мануальной коррекции.

Попробуйте так сделать – вы не узнаете свой позвоночник, поскольку он станет более гибким. Вещества, необходимые для осуществления такой процедуры, не содержатся в каждом плоде в отдельности, а образуются при их смешении.

Этот рецепт используют спортсмены-олимпийцы, которые таким образом восстанавливали себе позвоночник после сильных нагрузок, отмечают врачи.

Курага или урюк, неважно как называют сушеный абрикос, – несомненно, это просто кладезь полезных веществ. Научно доказано, что сушеные абрикосы оказывают благоприятное воздействие на сердечную мышцу, благодаря содержанию калия, кроме того, курага отличная профилактика онкозаболеваний. В составе этого «чудо-сухофрукта» – фосфор, железо, кальций, каротин, витамин В5.

Инжир – профилактическое средство от рака, нормализует деятельность щитовидной железы. Кроме того, сушеный инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.

Чернослив – еще один подарок природы для вашего здоровья. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива – это желудочно-кишечный тракт. Настой из чернослива способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения. К тому же, чернослив полезен и тем, у кого есть проблемы с сердцем и высоким давлением. Кроме того, считается, что чернослив полезен при болезнях почек, ревматизме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип