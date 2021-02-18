Призрак бродит по России 18.02.2021, 9:50

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фото: Bloomberg

После провала в Карабахе спецслужбы Кремля как с цепи сорвались.

Исламская карта снова вводиться в игру российскими силовиками для укрепления возможностей управления народными массами, а также получения дополнительных аргументов для расширения своих полномочий и финансирования, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Путинской команде удалось основательно закрепиться у власти благодаря кровавым плодам осени 1999 года. Серия терактов в Москве и других городах России буквально передала бразды правления страной в руки спецслужбистской касты, сидящей при власти до сих пор. Но достаточно долгий период внутренней «стабильности», и даже активной подрывной деятельности самой России за пределами своих границ, расхолодил российских обывателей, и они стали пренебрежительно неуважительны к силовикам. Теперь силовики – антигерои России. Еще бы 20 лет назад страх гибели от рук чеченских террористов или саудовских джихадистов явственно маячил перед глазами народа, и уводил на второй план проблемы благосостояния, работы, социальных благ. Но сейчас все иначе. 70% россиян страшатся социальной несправедливости, и конечно «царский дворец в Геленджике» и тысячи таких же хором в других точках федерации раздражают их, и заставляют выходить на улицы. Люди злятся из-за падения доходов и недоступности привычных товаров, плохого медицинского сервиса, и совсем не ценят вопросы безопасности. Прямо Хаттаба и Басаева на них нет, совсем страх утратили.

Конечно, на Лубянке поняли проблему и готовят рецепты коррекции массовых настроений по уже проверенным безотказным моделям.

После усиления позиций Турции не только в Сирии, но и на Южном Кавказе в Москве задумались над тем, а не пора ли снова внести ее в число врагов, а для убедительности припугнуть граждан РФ разрастанием исламской угрозы.

На прошлой неделе ФСБ, МВД и СКР распространили через журналистов ТАСС и РИА Новости слухи, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) готовят боевиков для совершения терактов в различных городах во время проведения массовых уличных митингов. Как оказалось коронавирус малоэффективен для деморализации протеста, а вот угроза моментальной смерти, это уже куда более весомый аргумент сидеть дома. ХТШ – это мощнейшая оппозиционная группировка в сирийском Идлибе, и российская пропаганда назвала ее – «собственной армией Турции в Сирии». Запугивая сторонников Навального терактами ХТШ, ФСБ стремится еще и очернить турков, дескать исламские террористы вытаптывают ростки демократии в России, а Путин наоборот – «защитник».

Чтобы террористическая угроза представлялась реалистичной, нужны конкретные примеры опасностей, и такой фактаж публика начала получать.

17 февраля доблестные сотрудники ФСБ задержали сразу 19 экстремистов, связанных с международной исламистской организацией «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ). В СМИ сообщалось: «В Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, планировавших совершить террористические акты на территории Северного Кавказа». Здесь есть интересный момент: оригинальная АТВХ – это египетские последователи идей Сейда Кутба, призывавшего к джихаду против мирового порядка. И данной организации не существует с 1980-х годов. В РФ сторонники АТВХ это местный новодел, хотя и поддерживающий идеи такфиризма, но на практике живший тихо и мирно. Долгие годы и в МВД, и в ФСБ знали об этой организации, но поскольку она не участвовала в боевых действиях на стороне чеченских террористов, и даже не была их пособником, то ее не трогали.

Но после деоккупации азербайджанскими военными при помощи Турции Нагорного Карабаха российские спецслужбы как с цепи сорвались и стали фабриковать дела о «террористах» из АТХВ, подбрасывая им экстремистскую литературу на арабском языке, хотя сами «боевики» им не владеют. Но это частности, если врага нет – его изобретают. Главное, чтобы россияне снова верили в вездесущий вирус исламской угрозы, и видели в турках врагов.

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