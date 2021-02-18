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Российские регионы готовят к отключению от мирового интернета

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  • 18.02.2021, 10:30
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Российские регионы готовят к отключению от мирового интернета

Начали с Калининграда.

В Калининградской области реализован проект, который позволит европейскому анклаву РФ получать доступ в интернет в обход инфраструктуры иностранных государств, пишет ghall.com.ua.

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Кингисепп – Калининград», сообщил в среду президент компании Михаил Осеевский.

Линия, проложенная по дну Балтийского моря, пропускной способностью 100 Гбит/с «обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре», заявили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Линия, которая напрямую соединит область с интернет-инфраструктурой России, была продолжена по поручению президента и решению Совета Безопасности, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Мы передавали раньше всю нашу информацию из Калининградской области через международные кабели, это либо территории, в том числе Литвы, Польши, либо через большие хабы в Германии, Швеции», – рассказал он.

Теперь такой проблемы больше нет. «Мы можем существовать в режиме информационного обмена с основной территорией [России] без использования международных кабелей и международных центров обработки данных. Мы в этом смысле стали полностью независимыми, и это гарантирует нам информационную безопасность в том числе», – заявил Алиханов.

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