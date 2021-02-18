«Забастовки — та игла, на конце которой смерть режима»3
- 18.02.2021, 10:34
Готовимся к горячей весне.
Мирные протесты в августе во многом не дали ожидаемого эффекта. Однако тогда мы увидели, где та игла, на конце которой смерть кощея - в забастовках, пишет телеграм-канал «Баста!».
За эти несколько месяцев сформировались самые настоящие партизанские ячейки. Это уже достижение и очень большое. Есть на кого положиться, даже если мы не знаем всех имён.
Пора отбросить все переживания, что не получилось быстро снести Лукашенко. Это игра в долгую и поэтому нам куда ближе опыт Польши. Только вместо генерала Ярузельского агрофюрер Лукашенко.
Мы прошли точку невозврата и теперь нам всем нужно лишь одно - не сдаться самим.
Готовимся к горячей весне.