Андрей Макаревич — властям РФ: Может, все-таки своей страной займемся? 3 18.02.2021, 11:26

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Андрей Макаревич

Хватит уже «спасать мир».

Известный музыкант Андрей Макаревич прокомментировал в эфире «Эха Москвы» ситуацию в России.

― Когда беззащитных, невооруженных людей просто так хватают и лупят дубинами и арестовывают ― мне это непонятно, ― заявил Андрей Макаревич в эфире «Эха Москвы».

Меня раздражает то, что мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор задницу газетой подтирают. Может быть, мы все-таки уже своей страной займемся? А они там как-нибудь разберутся.

Они ведь к нам не очень лезут новую мораль нам устанавливать, они занимаются своей жизнью. Так давайте этому хотя бы научимся.

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