«Сильные личности»: экс-футболист столичной «Звезды» поддержал Статкевича и Северинца 18.02.2021, 11:35

Евгений Веревка

Евгений Веревка гордится такими белорусами.

Бывший футболист столичной «Звезды» Евгений Веревка, которого дважды задерживали после выборов, высказался в поддержку политзаключенных Николая Статкевича и Павла Северинца:

- О Статкевиче и Северинце узнал только в этом году. И это мой пост поддержки. Я за три дня за решеткой чуть с ума не сошел, а они по полгода сидят. И не в первый раз. Как они борются! Настолько сильные личности. Я могу с ними расходиться по части политики, но они сильные люди. Такими белорусами я горжусь. Если бы такие люди занимали руководящие должности, в стране все было бы хорошо.

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